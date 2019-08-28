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Emine Bulut'un katili 9 Ekim'de yargılanacak

10 yaşındaki kızının gözleri önünde eski eşini öldüren caninin savunmasını hiçbir avukat kabul etmedi. Öyle ki birçok avukat davaya müdahil olmak için başvurdu.

Detay Haber | 28.08.2019 - 13:00..
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Emine Bulut'un katili 9 Ekim'de yargılanacak

Türkiye'yi yasa boğan Emine Bulut cinayetine ilişkin yeni gelişmeler yaşanıyor.

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, kızının gözleri önünde eski eşini öldüren cani Fedai Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame kabul edildi.

AVUKATLAR İSTEMİYOR

Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi de duruşma tarihini 9 Ekim olarak belirledi. Ekim ayında hakim karşısına çıkacak olan Varan'ı hiçbir avukat savunmak istemiyor. Ceza Muhakemesi Kanunu uyarınca Varan için görevlendirilen Kırıkkale Barosu'na kayıtlı avukatlar görevi reddetti.

İL DIŞINDAN AVUKATLAR MÜHADİL OLMAK İÇİN BAŞVURDU

200 avukatın bulunduğu Kırıkkale Barosu'nun yanı sıra il dışından da birçok avukatın davaya müdahil olmak için başvuru yaptığı öğrenildi.

Emine Bulut'un katili 9 Ekim'de yargılanacak

KIZININ GÖZLERİ ÖNÜNDE ÖLDÜRDÜ

Fedai Varan, 18 Ağustos Pazar günü Menderes Caddesi'ndeki bir lokantada eski eşi Emine Bulut'u 10 yaşındaki kız çocuğunun gözü önünde boğazından bıçaklamıştı. Emine Bulut, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamış, kaçan Varan ise Bahşılı ilçesi girişinde polis ekiplerince yakalanmıştı.

Kızının gözü önünde annesini öldürdü İZLE

BOLU'YA NAKLEDİLDİ

Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, cinayet zanlısı Varan hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hazırladığı iddianame Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilmişti. Varan, tutuklu bulunduğu Kırıkkale F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'ndan Bolu F Tipi Ceza İnfaz Kurumu'na nakledilmişti.

Emine Bulut'un katili 9 Ekim'de yargılanacak

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