Emine Bulut'un katili hakim karşısına çıktı

Kırıkkale'de 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u bıçaklayarak öldüren Fedai Varan'ın (43) duruşması Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesinde başladı.

"CANAVARCA HİSLE TASARLAYARAK ÖLDÜRME"

18 Ağustos'ta 10 yaşındaki kızının yanında eski eşi Emine Bulut'u (38) bir restoranda tartışma sırasında bıçaklayarak öldüren Fedai Varan, "canavarca hisle tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanacak.

Emine Bulut'un katil zanlısı hakim karşısında



TAKİPÇİ OLMAYA BİR AVUÇ İNSAN GİTTİ

Duruşmayı çok sayıda ulusal ve uluslararası basın mensubu takip ediyor. Kırıkkale Adliyesi çevresinde geniş çaplı güvenlik önlemi alınırken avlusuna basın mensupları ve eylem için bekleyen bir grup vatandaş adliye bahçesine alınmadı. Ankara, İzmir, Trabzon, Bursa, Konya, Çanakkale, Çorum, Antalya, İstanbul, Yozgat, Kütahya, Erzurum, Afyonkarahisar, Tekirdağ, Kırklareli, Van ve Batman Baroları davaya müdahil oldu.