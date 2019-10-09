Emine Bulut'un kızı, annesi ve babası konuştu

Emine Bulut cinayetiyle ilgili bugün görülen ilk duruşmada katil zanlısı Fedai Varan, ilk kez hakim karşısına çıktı.

Susma hakkını kullanan zanlının, 'görüntüler avukatıma verilsin' talebi ise mahkemece reddedildi.

Cinayete şahit olan ve duruşmaya farklı bir salondan SEGBİS ile bağlanan Emine Bulut'un kızı F.B.V. ise mahkeme başkanının "Şikayetçi misin?" sorusu üzerine, Fedai Varan'dan şikayetçi olduğunu söyledi.

"O KİŞİ BENİM BABAM DEĞİL"

Olay anını anlatan F.B.V., "Annem bana 'Baban seni aradı konuşmak istiyor musun?' diyordu. İstemiyordum, annem zorla konuşturuyordu. Babamın yanına bir kez kalmaya gittim. Bazen benim eski okuluma gelip 'çarşıya götüreceğim' diyordu. Annem, derslerimden geri kalmamam için göndermiyordu. Annemle o gün çarşıya gittik, namaz kılmaya girdi mescide. O anda mesaj attı, neredesiniz dedi o kişi. Ben de yerimizi söyledim. Annem 'gidiyoruz' dedi, ben gitmek istemedim. O kişi, beni alıp götürdü. Annem beni aradı yemek yiyelim diye. Sonra kafeye oturduk, onlar konuştu. Ben yemeğimi yedim, beni başka masaya oturttular. Biz annemle kaçtık, emniyetin oradaki takside oturduk. Emniyete girdik oradaki müdür mü ne bilmiyorum beni başka odaya aldı. İşleri bitince annem yanıma geldi, 'gidiyoruz' dedi. Annem işe gitmek için beni dolmuş durağına götürdü. Dolmuş durağının orada beni bekliyormuş o kişi, annemin kolunu sıktı ve indirdi dolmuştan. Ben de indim. Kendi tişörtünü havaya kaldırdı, bıçağı gösterdi anneme. Annem bana 'sen git ben konuşup gelirim' dedi. Gitmek istemiyorum dedim. Dönerciye girdik sonra. Orada olanlar oldu. Daha önce taşıyordu bıçağı, o gün görmedim ama sonradan anladım. İçeride annemle tartıştı. Ben kenardayım kapının önünde. Dışarı baktım annemin boynuna sarılıp, boynunu kesti. Engellemeye çalıştım. Elimde poşet vardı onu kafasına attım, tabletimi kafasına attım ama engelleyemedim. Beni gezmeye götürmek istiyordu. Annem de eve götürmek istiyordu. Sonra ambulans geldi. Beni almadılar. Dedemi aradım geldi, beni hastaneye götürdü. O kişi, benim babam değil bunu söylemek istedim." dedi.

MAHKEME SALONUNDA TARTIŞMA

10 yaşındaki F.B.V.'nin konuşmasının ardından Emine Bulut'un başka suçtan cezaevinde bulunan ve SEGBİS ile duruşmaya katılan kardeşi Bekir Bulut ile mahkeme salonunda bulunan diğer kardeşi Kazım Bulut arasında tartışma yaşandı. Bekir Bulut, salonda bulunan kardeşi Kazım Bulut'un ablasını defalarca ölümle tehdit ettiğini ileri sürdü. Bunun üzerine kardeşine tepki gösteren Kazım Bulut, mahkeme salonunu terk etti. Mahkeme, daha sonra Emine Bulut'un annesi, babası ve kardeşlerini dinledi.

"ABLAMI HAMİLEYKEN DÖVDÜ"

Tanık olarak dinlenen Emine Bulut'un kardeşi Bekir Bulut, ablasının sanıktan evlilikleri boyunca şiddet gördüğünü ileri sürerek, "Ablam hamileyken ayrıldı kocasından. Ablam doğum yaptığında, yanında yoktu. Hastanede 6 ay boyunca tedavi gördü, yine yanında yoktu. Çocuk bu yaşına geldikten sonra babalık damarları kabarmaya başladı. Çocuğu gösterme konusunda sadece ben karşı geliyordum. Beni cezaevine attırdılar, benim orada olmam gerekiyordu. Ablam hamileyken ablamı dövüp, kışın ortasında balkona koymuştu. Saklanıyordu, dışarı çıktı, ben de onu dövdüm. Görüşmelerini istemiyordum ve yine aile büyükleri biraraya geldi, barıştırdılar. Ablamı sürekli tehdit etmiş 'seni öldürürüm' diye. Ablam söylememiş bize. O avukata söyleyin, ben cezaevinde en az 50 kere o görüntüyü izledim. O da izleseymiş." dedi.

"DEDESİNE BABA DİYORDU"

Cezaevinden SEGBİS ile duruşmada tanıklık yapan Emine Bulut'un diğer kardeşi Mikail Bulut da "Sanık sürekli kumar oynuyordu, alkol alıyordu. Ablamı hamileyken kışın ortasında dövüp, balkona atmıştı. Ablam bu olaydan sonra bize geldi. Doğumdan sonra yine barıştılar, yine ayrıldılar. Sanık bizim evimize yakın yerde gelip, çocuğu teslim etti. Ben gidip sanıktan teslim aldım B.'yi. Elimden geldiği kadar çocuğuyla görüşmelerini istiyordum. Çocuğu yanına götürdüm gösterdim; ama onun bu yaptığı ona yakıştı. 10 yaşındaki küçücük kıza bir kez sesimizi yükseltmedik. O kız, dedesine 'baba' diyordu. Sanıktan şikayetçiyim." diye konuştu.

"KIZININ ÖNÜNDE ANNESİNİ ÖLDÜRDÜ, BUNA NE DİYECEĞİZ?"

Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut ise torunu için kızının barışmasını istediğini anlatarak, "Torunum 'babasız büyümesin' diye barışmalarını istedik. Evine gidiyordum, elektrik parasına kadar ben yatırdım. Çcuğuna bir litre süt almış mı? 9 sene boyunca hiç bilmedi kızını. 2017 yılında ikinci kez evlendi kızım. Rahat vermedi kızıma, rahatsız etti. Çocuk görüşmek istemiyordu artık babasıyla. Olay günü kızımı ve torunumu bıraktım. Sonra Fedai beni aradı, 'kızını kestim, sülaleni kurutacağım' dedi. Bir baba, 10 yaşındaki kızının önünde annesini öldürdü, buna ne diyeceğiz?" dedi.

"YARALI KOYSAYDIN, BEN BAKARDIM ÖLENE KADAR KIZIMA"

Gözyaşları içinde konuşan anne Fadime Bulut da "Torunum konuşmuyordu babasıyla, konuşmak istemiyordu. 9 sene sonra nasıl diyecek 'ben senin babanım' diye. Kız 'yapma' deyince itmiş onu. Her zaman telefonlarda ağlatıyordu kızımı. Torunum, 'annemi dolmuştun indirdi, oraya ittirdi' diyor. 'Babayım' demeye utan. Torunum seni unutmayacak bundan sonra. Asılmasını istiyorum, onun anası da yaşasın benim yaşadığımı. Hiç olmazsa yaralı koysaydın. Torunum olaydan sonra bana konuştu; 'Anneanne dolmuşta kimse yoktu, 3 kişiydik'. dedi. Arkadan tutmuş çekmiş kolundan, içeri sokmuş. Seyretmişler. Hiç mi el insaf yoktu? Sandalyeyi kafasına vursalardı. 'Ben ambulans çağırın, yardım edin diye bağırıyordum; ama kamera çekiyorlardı anneanne' dedi. Allah'tan korkmaz; yaralı koyaydın hiç olmazsa, ben bakardım ölene kadar kızıma. Sen nasıl uyku uyuyorsun? Benim kızım erkek gibiydi, hasta bakıcılığı yapıyordu. En ağır cezayı almasını istiyorum." dedi.

Bulut çiftinin ifadesi sırasında, salonda bulunanlar gözyaşlarını tutamadı.

GÖRÜNTÜLER İZLENİNCE ORTALIK KARIŞTI

Öte yandan Emine Bulut'un öldürüldüğü ana ilişkin görüntülerin izlettirilmesi sırasında duruşma salonunda gerginlik yaşandı. Emine Bulut'un annesi, görüntüleri izlerken fenalaştı. Bunun üzerine maktulün kardeşleri Kazım ve Feyyaz Bulut, sanık Fedai Varan'a saldırdı. Polis ve jandarmanın müdahalesiyle olay büyümeden yatıştırıldı, sanık dışarı alındı. Mahkeme heyetinin kararı üzerine, Emine Bulut'un yakınları duruşma salonundan çıkarıldı.