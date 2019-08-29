Şarkıcı Zeynep Bastık, Kırıkkale'de eski eşi tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut'un geride kalan kızı F.B.V.'ye destek olmak amacıyla 13 sanatçı konuğu ile konser düzenledi.

Maddi gelirinin tümü 10 yaşındaki kız çocuğunun eğitimi ve psikolojik desteği için bağışlanacak olan konsere, binlerce duyarlı vatandaş katıldı.

BİRÇOK ŞARKICI DESTEĞİNİ ESİRGEMEDİ

Çeşme Açıkhava Tiyatrosu'nda gerçekleşen konserde Bastık'a sahnede; Anıl Piyancı, Aybüke, Berkay, Can Ozan, Ceylan Ertem, Fikri Karayel, Grogi, Jabbar, Kalben, Nev, Oğuzhan Koç, Reynmen ve Yase eşlik etti.

Emine Bulut'un kızı için söylediler ViDEO

6 BİN KİŞİ KATILDI

6 bin İzmirlinin tıka basa doldurduğu konser alanında, şarkılar başta Emine Bulut olmak üzere Türkiye'de şiddet gören, cinayete kurban giden kadınlar ve geride kalan çocuklar için söylendi.

HEM DUYGULANDILAR HEM DE EĞLENDİLER

Seyircilerin bir yandan duygulanıp bir yandan da keyifli anlar yaşadığı konserde konuşan Zeynep Bastık, "Öncelikle bugün burada bir sürü güzel yürek, bir sürü güzel insan toplandık. İyi ki geldiniz, iyi ki buradayız. Bu gece burada bir müzik etkinliğinden çok, Emine Bulut'un yaşadığı vahşeti kınamak, geride bıraktığı kızına destek olmak için geleceği için toplandık. Fakat sadece onlar için de burada değiliz. Kadın cinayetine kurban gitmiş bütün kadınlar, geride bıraktıkları çocuklar ve asıl en önemli olan ölmek istemeyen kadınlar için buradayız."





"BİR SÜRECİN BAŞLANGICI..."

Kadın cinayetlerini bitirmek mümkün. Emineleri kurtarmak, çocuklara bu ağır travmaları yaşatmamak mümkün. Devlet, halk, sivil toplum örgütleri, sanatçılar koordineli olarak bu konuda daha fazla çalışmaya başlarsak bunu durdurabiliriz. Bizim için tek bir konser değil bu, kadın cinayetleri konusunda canhıraş çalışan tüm sivil toplum kuruluşları ile çalışmaya devam edeceğimiz bir sürecin başlangıcı aslında. Şiddet gören kadınlara ve ailesini kaybeden tüm çocuklara söylemek istediğimiz şey; Asla yalnız yürümeyecekleri. Toplum ve erkek baskısına boyun eğmeyen kız çocuklarından ve kadınlardan inşa edeceğimiz yeni bir toplum için çalışmaya ve konuşmaya devam edeceğiz."