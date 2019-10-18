Emine Bulut'un kızına dedesi vasi olarak atandı

Kırıkkale’de 18 Ağustos’ta eski kocası Fedai Varan (43) tarafından bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut’un (38) 10 yaşındaki kızı F.B.V. için Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın talebi üzerine Kırıkkale Sulh Hukuk Mahkemesi'nce görevlendirilen Avukat Enver Kılıç, vasi olarak atanmıştı.

DEDESİ VASİ OLARAK ATANDI

Emine Bulut'un babası Ahmet Bulut torunu için Kırıkkale 1. Hukuk Mahkemesi'ne başvurarak, vasi tayini istedi. Bugün görülen mahkemede 10 yaşındaki F.B.V., dede Ahmet Bulut'a vasi olarak verildi.

"AVUKATLARIMIZ DEVAM EDECEK"

Kırıkkale'de özel bir okulda eğitim gören 10 yaşındaki F.B.V., için okula gelen ünlü sanatçı Haluk Levent burada basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Bugün güzel bir haber aldık. Kayyum olarak kızımız dedesine, vasi olarak verildi. Avukatlarda bugün mahkemedeydi. Bizlerde sevgili Emine Bulut'un avukatlığını yapmaya devam edeceğiz. Bizim avukatlarımız devam edecek." dedi.

ŞARKILAR SÖYLEDİ

Levent, "Bilge'ye telefonla konuşurken sözüm vardı, okula geleceğim diye. Bu sözü tutmak istedim çok mutluyum onu göreceğim için. Ona şarkılar söyleyeceğim, gitarımı getirdim. Birlikte vakit geçireceğiz." şeklinde konuştu.

Açıklamanın ardından Haluk Levent, okul içerisinde düzenlenen etkinlik ile şarkılarını seslendirdi.