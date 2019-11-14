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Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump'ın eşi Melania Trump ile bir araya gelirken, ziyaretle ilgili sosyal medyadan paylaşımlarda bulundu.

AA | 14.11.2019 - 07:33..
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Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

GREEN ROOM'DA ÖĞLE YEMEĞİ

Karşılama sonrasında liderler ve eşleri Oval Ofis'te bir araya geldi.

Oval Ofis'teki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Melania Trump, Green Room'da baş başa öğle yemeğinde bir araya geldi.

Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım -1

BEYAZ SARAY BAHÇESİNDE YÜRÜDÜLER

Yürütmekte oldukları sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Melania Trump, Beyaz Saray bahçesinde yürüyüş yaptı.

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

SULTAN ABDÜLMECİD'İN ABD'YE HEDİYESİNİ ANLATTI

Görüşmede Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a, Washington Anıtı'nın 1854'te Sultan Abdülmecid tarafından hediye edildiğini anlattığı öğrenildi.

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

Beyaz Saray önündeki Washington anıtı

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Çalışma ziyareti kapsamında bulunduğumuz Washington'da, ABD Başkanı Sayın Trump ve kıymetli eşi Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım -2

Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım -3

Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım -4

Emine Erdoğan'dan ABD ziyaretine ilişkin paylaşım -5

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