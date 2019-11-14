Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Beyaz Saray'da ABD Başkanı Donald Trump ve eşi Melania Trump tarafından karşılandı.

Emine Erdoğan, Melania Trump ile Beyaz Saray'ı gezdi

GREEN ROOM'DA ÖĞLE YEMEĞİ

Karşılama sonrasında liderler ve eşleri Oval Ofis'te bir araya geldi.

Oval Ofis'teki görüşmenin ardından Emine Erdoğan ve Melania Trump, Green Room'da baş başa öğle yemeğinde bir araya geldi.

BEYAZ SARAY BAHÇESİNDE YÜRÜDÜLER

Yürütmekte oldukları sosyal sorumluluk projeleri hakkında görüş alışverişinde bulunan Emine Erdoğan ve Melania Trump, Beyaz Saray bahçesinde yürüyüş yaptı.

SULTAN ABDÜLMECİD'İN ABD'YE HEDİYESİNİ ANLATTI

Görüşmede Emine Erdoğan'ın Melania Trump'a, Washington Anıtı'nın 1854'te Sultan Abdülmecid tarafından hediye edildiğini anlattığı öğrenildi.

Beyaz Saray önündeki Washington anıtı

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Emine Erdoğan, ziyarete ilişkin Twitter ve Instagram hesaplarından paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, "Çalışma ziyareti kapsamında bulunduğumuz Washington'da, ABD Başkanı Sayın Trump ve kıymetli eşi Melania Trump ile Beyaz Saray'da bir araya gelmekten memnuniyet duydum. Karşılıklı ziyaretlerin ülkelerimiz arasındaki dostluğu daha da güçlendireceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.













