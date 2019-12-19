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Emine Teyze'nin 1 haftada başına gelmeyen kalmadı

6 gün önce kanserden eşini kaybeden 78 yaşındaki yarlı felçli Emine Teyze'nin, 2 katlı evi yangında kül oldu.

İHA | 19.12.2019 - 08:44..
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Kütahya’nın Gediz ilçesine bağlı Saruhanlar köyünde Emine Özer’e (78) ait bir evde, elektrik kontağından yangın çıktı.

Yangında 2 katlı ahşap ev, tamamen kül oldu. Yangın esnasında şans eseri komşusunda bulunan felçli Emine Özer, ölümden dündü.

EVİNİ VE TÜM EŞYALARINI KAYBETTİ

Gediz Saruhanlar Köyü Muhtarı Özay Yağız, yaptığı açıklamada, "Yangın esnasında 78 yaşındaki yarı felç olan Emine Özer’in evde olmaması büyük bir şans. Evde olsaydı yardım olmadan yürüyemediği ve sürünerek hareket ettiği için kurtulması zor olurdu. Komşusunun Emine Özer’i çay içmeye çağırması onun hayatını kurtarmış. Emine Özer’in, daha 6 gün önce eşi Mehmet Özer’i kanser hastalığından dolayı toprağa vermiştik. Onun acısı bitmeden, böyle bir acıyı yaşayıp evi ve tüm eşyalarını kaybetmesi onun için yıkım oldu.

Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı -1

"YARI FELÇ, SÜRÜNEREK YÜRÜYOR"

Psikolojik olarak rahatsızlandı ve Gediz Devlet Hastanesi’nde tedaviye aldırdık. Ancak şu an evi yok. Yarı felç hastası ve sürünerek yürüyebiliyor. Yetkililerden kış şartları ağırlaşmadan gereken yardımı bekliyoruz" dedi.

"EVİM YOK, BUNALIMA GİRİYORUM"

Gediz Devlet Hastanesi bahçesinden gözü yaşlı bir şekilde yetkililere seslenen 78 yaşında ve felç olduğu için sürünerek yürüyebilen Emine Özer, "Geçen hafta eşimi kaybettim, bu hafta evim yandı. Çok garip kalıyorum. Çok mağdurum. Rezil kepaze oluyorum. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Evim yok, bunalıma giriyorum." dedi.

Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı -2

Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı -3

Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı -4

Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı -5

Bir haftada eşini kanserden kaybetti, evi yandı, 78 yaşında yarı felç sokakta kaldı -6

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