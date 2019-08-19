Eminönü esnafı zararın karşılanmasını bekliyor

İstanbul'daki yağışlardan en çok etkilenen yerlerden biri de Eminönü Alt Geçit Çarşısı'ydı.

Bodrum tatilinden dönen Ekrem İmamoğlu, çarşıya gidip esnafın sorunlarını dinlemişti.

Beklemediği tepkilerle şaşkına dönen İmamoğlu, esnafı sakinleştirmeye çalıştı, zararların telafi edileceğini söyledi.

DÜKKANLAR KEPENK AÇMAYA BAŞLADI

Şiddetli yağış sonrası sular altında kalan alt geçitteki temizlik çalışmaları sona erdi. Alt geçit yaya geçişine açılırken, bazı dükkan sahipleri kepenk açtı.

"100 BİN LİRA CİVARINDA ZARARIMIZ VAR"

O esnaflardan biri olan Ahmet Şahin, "Zararımız büyük. 100 bin lira civarında bir zararımız var tabi. Büyükşehir Belediye Başkanı geldi ve 'telafi edeceğiz' dedi. Biz de bekliyoruz. Talebimiz, bir daha olmasını istemiyoruz. Normalde yukarıdan gelen yağmur geçitten gelmiyor. Alt kanaldan yukarı çıkıyor sular, bunların yapılmasını istiyoruz. Biz buranın temizliğine dün sabah 10.00'da başladık halen de bitmedi temizlik, devam ediyoruz." dedi.

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"8 DÜKKANDA, DÜKKAN BAŞINA 100 BİN LİRA ZARAR VAR"

Bir başka esnaf Mücahit Çalışkan ise, "8 dükkan bu geçitte. 8'inde de zarar var. Tahmini dükkan başına 100 bin liradan fazla zarar var. Onun dışında ekstraları söylemiyorum. Çünkü su baskınında personel cep telefonlarını ve cüzdanlarını kaybetti. Biz canımıza bir şey olmadı diye şükür ediyoruz. Bizim talebimiz yer altı sistemini tamamen düzeltsinler. Biz onlardan, 'gelin cebimize para koyun' demiyoruz. Bir daha böyle bir şey yaşanmasın. Talebimiz bu. Biz şu an kuru olan malları açıyoruz, su değemeyen malları. Ama malımızın çoğu da çöpe gitti. Bir daha böyle bir durum yaşanmaması için tedbir almalılar. Bundan 10 yıl önce de oldu, 3 yıl önce de oldu. Bir daha yaşanmasın istiyoruz" diye konuştu.

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