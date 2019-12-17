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Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı

Bir kişi 3 ay önce devraldığı iş yerinden hırsızlık için 55 metre uzunluğunda tünel kazarak başka bir iş yerinin deposuna çıktı

DHA | 17.12.2019 - 17:00..
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İstanbul Fatih Eminönü Mercan Mahallesinde Mehmet Ercan P.  Havancı Sokak üzerinde bulunan bir çanta dükkanını işletmek için 3 ay önce Ercan Y'den devraldı.

Devraldığı dükkanın camlarını gazete kağıdıyla kaplayan Mehmet Ercan P. dükkanın içinden 55 metre uzunluğunda tünel kazdı.

Kazdıkları tünel Uzun Çarşı Caddesi'nde bulunan askeri malzeme satan bir iş yerinin deposuna çıktı. Tüneli fark eden iş yeri çalışanları durumu polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen polis ekipleri, Mehmet Ercan P.'yi gözaltına aldı.

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı -1

"CAMLARI GAZETE İLE KAPATTILAR"

Esnaf Hüseyin Kılınç, "Burayı arkadaş kiraya veriyor. Verdikten sonra kiralayanlar camları gazete ile kapatıyorlar. 'İçeride tadilat yapacağım' diyorlar. Sonra bir arkadaşımız burada tünel kazdıklarını ve askeri malzeme satan dükkandan çıktılarını duyuyor" dedi.

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı -2

"TARİHİ ESER YA DA HAZİNE ARAMIŞ OLDUKLARINI DÜŞÜNÜYORUZ"

Nurettin Şahin ise, "Arkadan tünel kazarak yan komşunun dükkanına girmişler. Ama hırsızlık olmadığı söyleniyor. Herhangi bir ses gürültü duymadık. Farklı bir amaçları olabilir. Buralar tarihi bölge olduğu için tarihi eser kaçakçılığı hazine aramaya çalışmış olduklarını düşünüyoruz. Öyle tahmin ediyoruz. Yeni kiralamışlar, kimse tanımıyor.  Olay gece gerçekleşmiş, gündüz çok kalabalık olduğu için cesaret edemezler" dedi.

Mehmet Ercan P. emniyetteki ifadesinde, devraldığı dükkânın depo kısmını genişletmek için tadilat yaptığını iddia ettiği öğrenildi.

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı -3

Eminönü'nde 55 metrelik tünel kazınca gözaltına alındı -4

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