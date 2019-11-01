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Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili yeni karar

Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DHA | 01.11.2019 - 11:51..
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Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin kaldırılması ile ilgili bugün yeni bir gelişme yaşandı.

İHTARNAME GÖNDERİLMİŞTİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerin 1 Kasım'a kadar boşaltılması için ihtarname göndermişti.

KARAR DURDURULDU

Tarihi Eminönü Turizm Balık Ekmek Kooperatifi'nin başvurusu üzerine İstanbul 4. İdare Mahkemesi, yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili yeni karar

"KALDIRMA DİYE BİR ŞEY YOK"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, konuyla ilgili, "Bugün başka bir tasarruf var. Kimse İstanbul'un herhangi bir köşesinin daimi mülk sahibi değil. İstanbul'un her noktasından İstanbul halkının sağlıklı, mantıklı faydalanması çabası içerisindeyiz. Arkadaşlarım bu anlamda kalıcı, daha düzgün, daha doğru, daha iyi hizmet veren bir süreç tanımlamaya çalışıyorlar. Çok daha mutlu olacaklarını düşünüyorum. Kaldırma diye de bir şey yok. Dün nasıl bir ihaleyle birisi alıyorsa şimdi de belediyenin iştirakleri, kurumları var. İhale yapılacaksa yine şeffaf olur, endişe etmesinler. Böyle bakıyoruz olaya. Balık ekmek lezzeti kalkar mı? Balık ekmek lezzeti her yerde var. Orada da daha gelişerek daha güzel hale gelir." açıklamasını yapmıştı.

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili yeni karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili yeni karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili yeni karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili yeni karar

Eminönü'nde balık ekmek satan teknelerle ilgili yeni karar

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