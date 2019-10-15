İstanbul Eminönü'nde yanlarında küçük bir çocukla dilencilik yapan bir grup kadın, kameralara yakalandı.

KAFELERE GİRİP DİLENDİLER

Kadınlar, kafelerde oturan vatandaşların yanına giderek para istedi. Küçük çocuğu kullanarak vatandaşların duygularını sömüren dilenciler, uzun süre aynı yöntemle vatandaşların iyi niyetini suistimal etti.

Eminönü'nde dilendikleri parayla döviz aldılar ViDEO

DÖVİZ BÜROSUNDA PARAYI ÇEVİRDİLER

Daha sonra dilencilerin, Eminönü'nde bir döviz bürosuna girdiği görüldü. Vatandaşlardan topladıkları paraları burada dövize çeviren kadınlar, bu kadarına da pes dedirtti. Dilenci kadınların vatandaşlardan para topladığı ve bu paraları dövize çevirdiği anlar, kameralara yansıdı.