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Eminönün'de metrelerce bilet kuyruğu

Yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala vatandaşlar Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesi önünde bugün de uzun kuyruk oluşturdu

DHA | 15.12.2019 - 21:24..
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Eminönün'de metrelerce bilet kuyruğu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor.

Bu yılki ikramiye 80 milyon lira.

Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor.

Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önünde bugün de çok sayıda kişi bilet alabilmek için kuyruğa girdi. Yılbaşı özel çekilişine iki hafta kala farklı kentlerden ve İstanbul'un farklı ilçelerinden Eminönü'ne gelen vatandaşlar öğleden sonra gişenin önünde yoğunluğa neden oldu.

(Hava fotoğrafları) - Eminönü'nde umut kuyruğu -1

"ÇOCUKLARA DAİRE ALIP, DÜNYA TURU YAPACAĞIM"

Milli Piyango bileti almak için sırada bekleyen Kemal Şanlı, "Emekliyiz, hayallerimiz var. Çıkarsa çocuklara birer tane daire alıp, dünya turu yapacağım. Umutla yaşıyoruz. Meşhur olmuş bir Nimet abla. Nerelerden kalkıp buraya geliyoruz. Ben Bahçelievler'den geldim.  Şehir dışından gelenler bile var" şeklinde konuştu.

(Hava fotoğrafları) - Eminönü'nde umut kuyruğu -2

"ÇOK BÜYÜK HAYALLERİM VAR"

Ataşehir'den bilet almak için Eminönü'ne gelen Hülya Işın, "Hayalim çok. Çok büyük hayallerim var. En önemlisi ev. Önceliğim ev olacak. Ev aldıktan sonra işyeri açmayı düşünüyorum. Sonra çocuk yetiştirme yurduna yardımda bulunmayı düşünüyorum. Ben bilet almak için Ataşehir'den geldim. İki tane çeyrek bilet alacağım. İşyerinden arkadaşlarım da sipariş verdi. Onlar için de alacağım. Çekiliş günü İstanbul'da ailemle olacağım. Bilet bana çıkarsa buraya tabii ki geleceğim" ifadelerini kullandı.

VATANDAŞLAR ORTALAMA 1 SAAT SIRADA BEKLİYOR

Büyük ikramiye için çekilişe iki hafta kala vatandaşlar ortalama 1 saat sırada bekledikten sonra gişeye ulaşıyor.

(Hava fotoğrafları) - Eminönü'nde umut kuyruğu -3

(Hava fotoğrafları) - Eminönü'nde umut kuyruğu -4

(Hava fotoğrafları) - Eminönü'nde umut kuyruğu -5

(Hava fotoğrafları) - Eminönü'nde umut kuyruğu -6

(Hava fotoğrafları) - Eminönü'nde umut kuyruğu -7

Eminönün'de metrelerce umut kuyruğu -1

Eminönün'de metrelerce umut kuyruğu -2

Eminönün'de metrelerce umut kuyruğu -3

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