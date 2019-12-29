Eminönü'nde soğuğa rağmen bilet kuyruğu

Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişi için bilet satışları devam ediyor.

Bu yılki ikramiye 80 milyon lira.

Tam bilet 80, yarım 40, çeyrek bilet de 20 liradan satılıyor.

Eminönü'ndeki ünlü bilet gişesinin önünde bugün de çok sayıda kişi, bilet alabilmek için kuyruğa girdi.

Yılbaşı özel çekilişine sayılı günler kala farklı kentlerden ve İstanbul'un farklı ilçelerinden Eminönü'ne gelen vatandaşlar, öğleden sonra gişenin önünde yoğunluğa neden oldu.

HAYALLERİ İÇİN İSTANBUL DIŞINDAN GELDİLER

Bilet almak için Kocaeli'den geldiğini söyleyen Aslan Çicek, “Önce garibana fakire yardımcı olacağım. İzmitli’yim ben. Kocaelispor'a da destek olacağım. Bilet almak için Kocaeli'nden geldik. Kızım istedi merak ediyordu burayı onun için geldim” dedi.

“MEZARIMI YAPTIRACAĞIM”

85 yaşındaki Nazmiye Şen, “Ev alacağım. Çocuklarıma vereceğim. 80 milyon bana çıkarsa çocuklarıma vereceğim. Mezarımı yaptıracağım. Ben şanslıyımdır, çıkabilir” diye konuştu.











































