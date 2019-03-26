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Emir Kusturica'nın Ocakta Bahar oyunu seyirciyle buluştu

Sırp yönetmen ve oyun yazarı Emir Kusturica'nın Ocakta Bahar oyunu, ikinci dünya savaşı sırasında yaşanan insanlık dramını ele alıyor.

Özel İçerik | 26.03.2019 - 13:42..
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Emir Kusturica'nın Ocakta Bahar oyunu seyirciyle buluştu

Tarih 1 Eylül 1939... 6 yıl sürecek olan İkinci Dünya Savaşı'nda ilk kurşun atıldı. Almanya'nın Polonya'yı ilhak etmesiyle savaş resmen başladı.

Bütün dünyayı kasıp kavuran acımasız savaş, sosyal, ekonomoik, kültürel, siyasal açıdan pek çok olumsuz etki yarattı.

FİLME DE UYARLANDI

Sırp yönetmen Emir Kusturica'nın yazdığı, Bilge Emin'in çevirdiği Ocakta Bahar, savaşın acımasız yüzünü izleyicilere sunuyor. Aynı oyun, Emir Kusturica tarafından "Yeralt" ismiyle beyaz perdeye aktarıldı.

Emir Kusturica'nın Ocakta Bahar oyunu seyirciyle buluştu

YUGOSLAVYA'NIN DEĞİŞİMİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları (ŞT) tarafından galası yapılan oyunu izledim. 90 dakikalık ve tek perdeden oluşan oyun, savaş sırasında Yugoslavya'nın yaşadığı değişimi kusursuz biçimde salondakilere aktarıyor.

Emir Kusturica'nın Ocakta Bahar oyunu seyirciyle buluştu

KARDEŞİN KARDEŞİ ÖLDÜRMESİ

Savaşın yarattığı güç dengesinde sömürünün ve manipülasyonların yerini sorgularken çok kültürlülüğün yaşandığı bu topraklarda kardeşin kardeşi öldürmesine tanık oluruz.

Emir Kusturica'nın Ocakta Bahar oyunu seyirciyle buluştu VİDEO


AÇLIĞIN, SEFALETİN RESMİ

ikinci Dünya Savaşı'ndan sonra dağılma sürecine giren, büyük bir sosyolojilk ve siyasal başkalaşım yaşayan acıklı ülke Yugoslavya'da yaşayan insanaların açlık ve sefalatin fotoğrafıdır Ocakta Bahar.

Emir Kusturica'nın Ocakta Bahar oyunu seyirciyle buluştu

SAVAŞIN ÇİRKİN YÜZÜ VE OLMAYAN DEVLET

Oyunda Bütün dünyayı ve Avrupa'yı etkisi altına alan savaşın acımasız yüzüne tanık olacaksınız. Yugoslavya bünyesinde farklı milletleri barındıran ülkeydi. Savaşın getirdiği büyük yıkımdan nasibini alan Yugoslavya adında bir devlet günümüzde artık yok.

Emir Kusturica'nın Ocakta Bahar oyunu seyirciyle buluştu

YENİDEN SAHNEDE

Yarın Harbiye Muhsin Ertuğrul Sahnesi'nde 20.30'da tekrar sahnelenecek oyunu izlemek istiyorsanız yerinizi şimdiden ayırttın.

Ergül Tosun

[email protected]

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