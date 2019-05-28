Emlak Bankası gayrimenkulde yeni modeli devreye sokacak

Emlak Bankası,, 2019'dan itibaren yeniden aktif edildi ve hizmete sunuldu. Emlak Bankası'nın başına ise Deniz Aksu atandı.

Aksu, Emlak Bankası'nın projeleri ve yeni modeli ile ilgili bilgiler verdi. Buna göre banka tamamen farklı bir model benimseyerek piyasanın nabzını tutacak.

EMLAK BANKASI'NIN ŞUBESİ SAYISI 75'E ÇIKARILACAK

Emlak Bankası'nın şu an tek şubesi bulunuyor. Bu şubeyle banka, 1.5 ayda 1 milyar lira para topladı. Şube sayısı ise 75'e kadar çıkarılacak.

ARSA PAYI YÜZDE 30'U GEÇMEYECEK

Banka; arsanın maliyet içindeki payını yüzde 20-30 olmasını, hatta yüzde 30’unu geçmesini uygun görmüyor.

Yeni sistemde gayrimenkulün tarafları olması planlanıyor. Arsa sahibi, proje geliştirici, inşaat malzemesi üreten ve satanı, konut alıcısı ve banka olacak. Her tarafın fonksiyonu ve işi ayrı olacak, ayrıca her iki tarafın da hakları korunacak.

"KONUTLARI PERAKENDE SATACAĞIZ"

Aksu ayrıca, "Proje geliştiricilerinden veya müteahhitlerden de konut alıp satacağız. Konutları toplu alacağız, perakende satacağız. Pazarlık gücümüz yüksek olacak. İndirimli alacağız yani. Sattığımız konutların da arkasında duracağız. Yüzde 20’sini geri alabilecek bir sistem kuruyoruz." dedi.