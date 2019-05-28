taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0626
Euro
6.7862
Altın
1283.35
Borsa
87065.09
Gram Altın
250.381

Emlak Bankası gayrimenkulde yeni modeli devreye sokacak

Emlak Bankası, çeşitli alanlarda faaliyetlerini artırmayı planlıyor.

Haber Merkezi | 28.05.2019 - 11:09..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş
Emlak Bankası gayrimenkulde yeni modeli devreye sokacak

Emlak Bankası,, 2019'dan itibaren yeniden aktif edildi ve hizmete sunuldu. Emlak Bankası'nın başına ise Deniz Aksu atandı.

Aksu, Emlak Bankası'nın projeleri ve yeni modeli ile ilgili bilgiler verdi. Buna göre banka tamamen farklı bir model benimseyerek piyasanın nabzını tutacak.

EMLAK BANKASI'NIN ŞUBESİ SAYISI 75'E ÇIKARILACAK

Emlak Bankası'nın şu an tek şubesi bulunuyor. Bu şubeyle banka, 1.5 ayda 1 milyar lira para topladı. Şube sayısı ise 75'e kadar çıkarılacak.

ARSA PAYI YÜZDE 30'U GEÇMEYECEK

Banka; arsanın maliyet içindeki payını yüzde 20-30 olmasını, hatta yüzde 30’unu geçmesini uygun görmüyor.

Yeni sistemde gayrimenkulün tarafları olması planlanıyor. Arsa sahibi, proje geliştirici, inşaat malzemesi üreten ve satanı, konut alıcısı ve banka olacak. Her tarafın fonksiyonu ve işi ayrı olacak, ayrıca her iki tarafın da hakları korunacak.

Emlak Bankası gayrimenkulde yeni modeli devreye sokacak

"KONUTLARI PERAKENDE SATACAĞIZ"

Aksu ayrıca, "Proje geliştiricilerinden veya müteahhitlerden de konut alıp satacağız. Konutları toplu alacağız, perakende satacağız. Pazarlık gücümüz yüksek olacak. İndirimli alacağız yani. Sattığımız konutların da arkasında duracağız. Yüzde 20’sini geri alabilecek bir sistem kuruyoruz." dedi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

İmamoğlu ile Yıldırım arasında çekişmeli süreç

422
CHP erken terhise karşı çıktı

CHP erken terhise karşı çıktı

183
Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

Google'dan Huawei'ye bir hamle daha

79
Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

Brezilya'da uçak kazası: Ünlü şarkıcı hayatını kaybetti

16
Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

Kuzey Irak'a kara ve hava harekatı başladı

141
ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

ABD silah ambargosunu kaldırmayı planlıyor

90
İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

İdlib'de büyük bir kriz ortaya çıkabilir

78
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir