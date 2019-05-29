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Emlak Konut GYO'nun arsaları için rekor teklif

Emlak Konut GYO'nun sahip olduğu 4 adet bağımsız bölüm için dün ihale düzenlendi. Şirketler, 4 arsa için 167 milyon 72 bin 600 liranın üzerinde teklif sundu.

AA | 29.05.2019 - 08:55..
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Emlak Konut GYO'nun arsaları için rekor teklif

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, şirketin gerçekleşen açık artırma ihalesinde muhammen satış bedeli KDV Dahil 167 milyon 52 bin 600 TL olan 4 adet bağımsız bölüme, ihale sonucu KDV dahil 167 milyon 72 bin 600 TL üzerinden teklif geldiğini bildirdi.

AÇIKLAMA YAPILDI

Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "Şirketimiz mülkiyetindeki muhtelif taşınmazların açık arttırma ihalesi 28 Mayıs 2019 Salı günü Saat:11.00'de gerçekleştirilmiştir. Muhammen Satış Bedeli KDV dahil 167 milyon 52 bin 600,00 TL ( KDV Hariç 141 milyon 570 bin TL ) olan 4 adet bağımsız bölüme, ihale sonucu KDV dahil 167 milyon 72 bin 600 TL ( KDV Hariç 141 milyon 586 bin 949,15 TL ) üzerinden teklif gelmiştir." ifadelerine yer verildi.

Emlak Konut GYO'nun arsaları için rekor teklif

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