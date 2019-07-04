Motosikletli kapkaççı: Adrenalin olsun diye yaptık

1 İyi Parti-HDP'nin oy tartışmasının tamamı HDP'li Fatma Kurtalan'ın İyi Parti sıralarına "Bizim sayemizde o koltuklarda oturuyorsunuz" demesiyle başlayan tartışma Genel Kurul'da uzun süre devam etti.

2 Mehmet Ali Erbil oğlunu yalnız bırakmadı Oğlu Ali Sadi için düzenlenen doğum gününe katılan Mehmet Ali Erbil'in mutluluğu fotoğrafa yansıdı.

3 Fenerbahçe yeni sezonu açtı Son olarak Max Kruse'yi kadrosuna katan Fenerbahçe, Topuk Yaylası Tesisleri'nde yeni sezonun ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

4 WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim normale döndü Dün, Türkiye dahil birçok ülkede WhatsApp, Facebook ve Instagram'a erişim sorunları meydana gelmişti. Ülkemizdeki sorun ise bu sabah itibarıyla giderildi.

5 Emlak Konut'a yeni teklif Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO), Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul Projesi kapsamında 18 adet bağımsız bölümü satışa çıkardı. Yapılan ihalede bu bölümler için 55 milyon lira teklif sunuldu.

6 Hayko Cepkin hayranına karşı açtığı davayı kazandı Rockçı Hayko Cepkin, cep telefonundan kendisini 5 bin 200 kez arayan hayranına karşı açtığı davayı kazandı. "Aramaları hatırlamıyorum" diyen ısrarcı hayran en üst sınırdan hapis cezası aldı.