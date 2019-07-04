Emlak Konut'a yeni teklif

Emlak Konut GYO tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, Ağaoğlu Maslak 1453 İstanbul Projesi kapsamında bulunan ticari ünitelerin açık arttırma ihalesinin dün gerçekleştiği belirtildi.
55 MİLYON LİRALIK TEKLİF
İhale sonucu muhammen bedeli KDV dahil 46 milyon 310 bin lira 18 adet bağımsız bölüme satış fiyatı KDV dahil 55 milyon 230 bin lira üzerinden teklif geldiği aktarılan açıklamada, ihalede en iyi teklifi veren isteklilere ait, bağımsız bölüm satış işlemlerinin sürdüğü kaydedildi.