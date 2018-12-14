Emlak Konut'un Saraçoğlu Projesi'nde arsa ihalesi iptal

Emlak Konut GYO'nun, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "Şirketimiz projelerinden Ankara Çankaya Saraçoğlu Arsa Satışı Karşılığı Gelir Paylaşımı İşi ihalesi iptal edilmiştir." ifadelerine yer verildi.
İHALE DÜZENLENMİŞTİ
Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Emlak Konut Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (GYO) bünyesinde, Ankara'nın Çankaya ilçesinde bulunan tarihi Saraçoğlu Mahallesi'nin, geçmişine uygun olarak yenilenmesini hedefleyen "Saraçoğlu Projesi"nde ihale süreci 13 Aralık'ta başlamış, ihalenin ilk oturumu Emlak Konut'un Ataşehir'deki Genel Müdürlük binasında gerçekleştirilmişti.