Emlak Konut'un Saraçoğlu Projesi'nde arsa ihalesi iptal

1 Emre Aşık, Yağmur Aşık’a 25 bin lira nafaka ödeyecek Yağmur Aşık’tan boşanmaya çalışan Emre Aşık'a mahkeme, eşi için 10 bin lira ve 3 çocuğu için 5’er bin lira olmak üzere toplamda aylık 25 bin lira tedbir nafakası ödemesine karar verdi.

2 Nusret'li 'son akşam yemeği' tablosuna gözaltı Ürdün'de, Son Akşam Yemeği tablosuna photoshopla eklediği kasap Nusret'e İsa'nın yemeğini tuzlatan bir gazeteci gözaltına alındı. Muhammed el Wakeel'in altı ay ila üç yıl hapis cezası alabilir.

3 Akbaşoğlu: CHP çıkarttığı işçilerin yerine başkasını aldı AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Yerel seçimlerden sonra işçilerin işten çıkarılmayacağı" sözlerine yanıt verdi.

4 Çok satanlar Kitap Ayracı, haftanın çok satan kitaplarını listeledi.

5 Somali'de gösteri ve çatışmalarda en az 10 kişi öldü Eş-Şebab'dan ayrıldıktan sonra Somali'nin Güney Batı eyaleti başkanlığına aday olan Muhtar Ebu Mansur'un gözaltına alınması protestolara neden oldu.

6 Terörden temizlenen topraklar tarım alanı olacak Hakkari'nin Çukurca ilçesinde, terör olayları nedeniyle 23 yıl önce boşaltılan iki mahallede, Kaymakamlığın 2 milyon lira maliyetle hazırladığı proje sayesinde, tarım ürünleri yetiştirilecek.