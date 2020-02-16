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Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı

Adana'da bir emlakçıya düzenlenen operasyonda, piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri ele geçirilirken, 5 kişi gözaltına alındı.

DHA | 16.02.2020 - 02:34..
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Merkez Seyhan ilçesine bağlı Gürselpaşa Mahallesi'ndeki bir emlakçıda kobra zehri olduğu bilgisine ulaşan Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, adrese baskın düzenledi.

Yapılan aramada piyasa değeri 3.5 milyon lira olan 314 tüp zehir ele geçirildi.

Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Güvenlik güçleri, iş yerinde bulunan H.K., M.Ş.E., O.U. ve U.Y.'yi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki ifadelerinde kobra zehrini M.E. isimli kişiden aldıklarını söyledi. Bunun üzerine M.E. de gözaltına alındı. Suçlamaları reddeden M.E., O.U.'nun kendisini arayarak ellerinde bulunan zehri satmasını teklif ettiğini iddia etti.

Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı

Piyasa değeri 3,5 milyon lira olan kobra zehri, sahte olup olmadığının belirlenmesi için İl Sağlık Müdürlüğü'ne gönderilirken, şüphelilerin emniyetteki sorgularının sürdüğü bildirildi.

Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı

KANSER TEDAVİSİ VE KOZMETİK DE KULLANILIYOR

Kobra zehrinin kimyasal silahların ayrıştırılması, kanser tedavisi, doping ve kozmetik sanayisinde kullanıldığı, dünyanın en pahalı ikinci zehri olduğu ve küçük bir damlasının, 8 saniyede bir fili öldürebilecek tesire sahip bulunduğu ve Türkiye'de yasal olarak tüketilen miktarının yıllık bir litre civarında olduğu belirtiliyor.

Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı

Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı

Emlak ofisinden 3.5 milyon liralık kobra zehri çıktı

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