Emlak piyasası hareketlendi

Konu kredi faizlerinin düşmesi ise konut yatırımcısı da harekete geçti.

Konut almak için birbiriyle yarışan yatırımcılar, neredeyse kredi başvurusunda da rekor kırdı.

7 GÜNDE 5 MİLYAR LİRALIK BAŞVURU

Kamu bankalarının konut kredisinde faizi 0,99’a çekmesi bir süredir ev alma talebini erteleyen vatandaşları heyecanlandırdı.

Üç kamu bankasına 7 günde 5,9 milyar lira başvuru yapıldı. Başvuruların yüzde 98’i ise 500 bin TL’ye kadar olan, 0,99 faizle verilen kredi için yapıldı.

SATEM Başkanı Mevlüt Oral, Samsun’da da emlak piyasasında hareketlilik başladığını açıkladı.

GAYRİMENKUL ALMANIN TAM ZAMANI

Faizlerin düşmesiyle birlikte vatandaşların gayrimenkul yatırımı yapabileceğini vurgulayan Mevlüt Oral, “Emlak piyasası durma noktasına gelmişti. Kredi faiz oranları 2,70’lere kadar çıkmıştı. Ama faiz oranları 0,99’a düşürdüler. Bu faiz indirimi, 2,70’lere çıkılan bir ortamda çok çok iyi. Şu an tam gayrimenkul alınma zamanı. Faizler biraz daha geri alınırsa daha iyi olur diye düşünüyorum. Ama bu, faizlerin devamlı 0,99’da kalacak diye de bir garanti yok. Devletimiz, milletin önünü açmak için böyle bir kolaylık getirdi. Vatandaşlarımız bu süreçte yüksek faize paralarını yatırmasınlar. İleriye dönük bir yatırım yapmak istiyorlarsa gayrimenkul yatırımı yapsınlar. Önceki faiz rakamlarında 100 bin TL’lik bir kredi çektiğinizde 234 bin TL olarak geriye ödüyordunuz. Bugün 170 bin TL ödüyorsunuz. 200 bin TL kredi çeken bir kişi 470 bin TL geriye öderken, bugünkü faizlerle ise 342 bin TL geri ödüyor.” dedi.