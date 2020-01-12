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Emlak vatandaşlığında ilk sırada İranlılar var

Türkiye'de ev alarak vatandaşlık alma hakkını kazananların sayısı 7 bini buldu.

Haber Merkezi | 12.01.2020 - 10:16..
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Emlak vatandaşlığında ilk sırada İranlılar var

Türkiye'den vatandaşlık almak isteyen yabancılar için 2017'de 1 milyon dolar olan alt limit, 2018 Eylül'de 250 bin dolara düşürüldü.

Bu karar sonrasında yabancılar gözünü Türkiye'ye çevirdi.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 6085’i geçen yıl olmak üzere 2017’den bugüne kadar, belirlenen rakamlarda taşınmaz edinen 101 ülkeden toplam 6694 yabancı ülke vatandaşına, Türk vatandaşlığı için uygunluk belgesi düzenledi.

İLK SIRADAN İRAN VATANDAŞLARI VAR

Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı için taşınmaz edinimi şartını yerine getiren yabancılar arasında ilk sırayı 1475 kişiyle İran vatandaşları aldı.

IRAK, AFGANİSTAN, YEMEN...

842 kişiyle Iraklılar ikinci, 812 kişiyle Afganistanlılar üçüncü sırayı alırken bu ülkeyi 658 kişiyle Yemen, 390 ile Filistin, 365 ile Ürdün, 291 ile Libya, 268 ile Çin, 229 ile Mısır ve 139 ile Pakistan vatandaşları takip ediyor.

Milliyet'in haberine göre; geçen yıl İran’dan 1321, Irak’tan 756, Afganistan’dan ise 754 kişiye uygunluk belgesi verildi.

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