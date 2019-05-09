Emlak vergisi detayları

Emlak alım- satım vergisi; Türkiye'de ev sahipleri ve kiracıları ilgilendiriyor. Gayrimenkul satışlarında tapu harcı ödemesi yapılıyor.

EMLAK VERGİSİNDEN AZ OLMAMAK KOŞULUYLA ÖDENİYOR

Tapu harcı vergisi ise her yıl belilenen oran üzerinden hesaplanarak alınıyor. Tapu harçları genellikle emlak vergisinin değerinden az olmamak koşuluyla ödeniyor.

31 ARALIK TARİHİNE KADAR UZATILMIŞTI

05.05.2018 tarihinden geçerli olarak Bakanlar Kurulu'nda konuyla ilgili bir karar alındı. Alıcı ve satıcıdan ayrı ayrı yüzde 2 olarak alınan tapu harcını konut ve iş yerlerinde yüzde 1,5’e indiren tapu harcı indirim kararı, 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

500 BİN LİRAYA 20 BİN LİRALIK ÖDEME

500 bin lira değerindeki bir konutun 10 bin lirasını alıcı, 10 bin lirasını satıcı olmak üzere toplam 20 bin lira ödeme yapması gerekiyor.

492 Sayılı Harçlar Kanunu'na göre tapu işlemleri, tapu harcına tâbi tutuluyor. Harç, işlemlerin nevi ve mahiyetine göre, değer esası üzerinden nispi veya maktu olarak alınıyor.