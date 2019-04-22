taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
5.841
Euro
6.5676
Altın
1277.53
Borsa
96225.41
Gram Altın
239.659

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri

2019 yılı emlak vergisi ödemelerinin ilk taksiti 1 Mart'ta başladı ve 31 Mayıs'ta sona erecek.

Haber Merkezi | 22.04.2019 - 10:08..
  1. Haberler
  2. Emlak
Whatsapp ile paylaş
Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri

Konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan vergi mükellefleri için emlak vergisi süreci, mart ayının başında start aldı.

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri

31 MAYIS'TA ÖDEMELER BİTECEK

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Martta başladı ve 31 Mayıs'ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım'da başlayıp 31 Kasım'da bitecek.

Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri

VERGİDEN MUAF OLANLAR DA VAR

Emlak vergisinden muaf olanlar da bulunuyor. Bu haktan geliri olmayan ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler, emekliler, engelliler ve işsizler yararlanabiliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Halde fiyatlar düşecek

Halde fiyatlar düşecek

111
FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

FT: İran'a yaptırımlar ağırlaşacak

51
İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

İstanbul'da taksiye binen kadın tecavüze uğradı

61
Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

Aylin Coşkun: Yüzüklerimizi taktık

18
Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

Kılıçdaroğlu'nun sığındığı evin sahibi olayları anlattı

98
İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

İsrailli bakanın nefret dolu sözleri

139
Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

Yunanistan darbeci askerleri sıkı koruyor

48
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM
[+] Görüş bildir