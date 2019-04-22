Emlak vergisi ilk taksit ödemeleri

Konut, arsa, arazi ve bina gibi taşınmaza sahip olan vergi mükellefleri için emlak vergisi süreci, mart ayının başında start aldı.

31 MAYIS'TA ÖDEMELER BİTECEK

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri 1 Martta başladı ve 31 Mayıs'ta sona erecek. İkinci taksit ödemeleri ise 1 Kasım'da başlayıp 31 Kasım'da bitecek.

VERGİDEN MUAF OLANLAR DA VAR

Emlak vergisinden muaf olanlar da bulunuyor. Bu haktan geliri olmayan ev hanımları, şehitlerin dul ve yetimleri, gaziler, emekliler, engelliler ve işsizler yararlanabiliyor.