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Emlak vergisi ödeme tarihleri

Emlak vergisi ikinci taksit ödemeleri, 1 Kasım'da başlayarak 30 Kasım'a kadar yapılabilecek.

Haber Merkezi | 09.07.2019 - 11:04..
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Emlak vergisi ödeme tarihleri

Konut sahibi olanların, devlete ödemek zorunda olduğu vergi bulunuyor. Emlak vergisi, bir sene içerisinde iki taksite bölünerek ödenebiliyor.

İLK TAKSİT ÖDEMELERİ 31 MAYIS'TA SONA ERECEK

Emlak vergisinin ilk taksit ödemeleri, 1 Mart'ta başlayıp 31 Mayıs'ta sona erdi.

İKİNCİ TAKSİT ÖDEMELERİ 30 KASIM'A KADAR YAPILABİLECEK

Emlak vergisinin ikinci taksit ödemeleri ise, 1 Kasım'da başlayıp 30 Kasım'a kadar devam edecek. Konut sahipleri, belirlenen bu tarih aralığı boyunca ödemelerini yapabilecek.

Emlak vergisi ödeme tarihleri

ÖDEME YAPILACAK YERLER

Emlak vergisini ödemek için belediyelere gitmeye gerek yok. PTT şubelerinden, havale ya da emlak vergisi mükellef numarası yolunu tercih ederek ödeme yapılabilir. Ayrıca e-belediye sistemi ile de ödemeler gerçekleşebilir.

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