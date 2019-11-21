Emlak vergisinin ikinci taksit ödemelerinde son 10 gün

Emlak vergisi ödemeleri için son günler yaklaştı. Ev sahipleri, son 10 gün kalan ödemeleri için acele ediyor.

Tüketiciler Derneği (TÜDER) Genel Başkanı Levent Küçük, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı açıklamada, emlak vergilerinin yılda iki eşit taksitle tahsil edildiğini, birincisinin mart, nisan ve mayısta, ikincisinin ise kasımda belediyelere ödendiğini söyledi.

GECİKME ZAMMI UYGULANIYOR

İkinci taksitin 30 Kasım mesai bitimine kadar ödenmesi gerektiğini dile getiren Küçük, "Vergi süresi içinde ödenmezse, her ay için yüzde 2 oranında gecikme zammı uygulanıyor. Mayıs sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksiti ödemediyseniz gecikme zammıyla birlikte iki taksiti ödeyebilirsiniz." dedi.

ÖDEMELER EFT VEYA HAVALE YOLUYLA OLABİLİYOR

Emlak vergilerinin, ilgili belediyeye bizzat gidilerek ödendiği gibi belediyelerin banka hesap numaralarına EFT veya havale yoluyla da ödenebildiğini dile getiren Küçük, bazı belediyelerin internet siteleri üzerinden vergi ödeme ve borç sorgusu yapılabildiğini anlattı.

Kredi kartıyla yapılan ödemelerde, kartın kopyalanması veya şifrenin başkaları tarafından ele geçirilmesi risklerine karşı da dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Küçük, bazı bankaların, kredi kartıyla yapılan ödemelerde taksit uygulaması bulunduğunu, ödeme sonrası belgeyi saklamakta fayda bulunduğunu aktardı.

EMLAK VERGİSİ ÖDEMEYECEK KİŞİLER

Küçük, "Yeni inşa edilen binalar için inşaatın sona erdiği veya inşaatın sona ermesinden evvel kısmen kullanılmaya başlanmış ise her kısmın kullanılmasına başlandığı bütçe yılı içerisinde belediyeye bildirimde bulunulması zorunludur." ifadesini kullandı.

Bazı kimselerin sıfır oranlı emlak vergisine tabi olduğunu dile getiren Küçük, "Hiçbir geliri olmadığını belgeleyenler, emekliler, gaziler, engelliler, şehitlerin dul ve yetimleri Türkiye sınırları içinde brüt 200 metrekareyi geçmeyen tek meskenleri bulunması halinde emlak vergisi ödemez. Bu durumda olan kişiler, bir dilekçeyle belediyelere müracaat etmelidir. Bu kişiler tek meskene hisseyle sahipse, hisselerine ait kısım hakkında da sıfır emlak vergisi uygulanır." dedi.