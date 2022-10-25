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    17 ilde sosyal konut projesinin temeli bugün atılacak

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma, "Milletimiz inandı, güvendi! Sosyal konutlarımıza rekor başvuru oldu" notunu düştü.
    • 25.10.2022 - 12:52
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 13:10
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    17 ilde sosyal konut projesinin temeli bugün atılacak

    Türkiye’nin gündeminde uzun süredir sosyal konut projesi yer alıyor.

    14 Eylül'de başvuruların başladığı konut projesine başvurular devam ederken, vatandaşların merakla beklediği haber geldi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, dün sosyal medya hesabından bugünü işaret ederek, "13 Eylül'de müjdemizi verdik. Sadece 40 gün sonra ilk temelleri atıyoruz. İlk Evim İlk İş Yerim projemizde yarın büyük gün." ifadelerini kullanmıştı.

    Büyük gün geldi

    Vatandaşların kiralardan daha az bir şekilde kredi ödeyerek ev sahibi olmasına kolaylık sağlayan projedeki 5 bin 615 sosyal konutun ilk temelleri, bugün törenle atılacak.

    17 ilde sosyal konut projesinin temeli bugün atılacak #1

    17 ille canlı bağlantı kurulacak

    Ankara'nın Sincan ilçesinde gerçekleşecek olan törende, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 17 ille canlı bağlantı kurarak konutların temelini atacak.

    Öte yandan 7,5 milyonu aşkın başvurunun yapıldığı "İlk Evim İlk İş Yerim" projesinde resmi müracaatları tamamlanan talep sayısının 4 milyon 900 bine ulaştığı belirtildi.

    17 ilde sosyal konut projesinin temeli bugün atılacak VİDEO

    17 ilde sosyal konut projesinin temeli bugün atılacak #2

    "Başvuru süreci bile bitmeden ilk temelleri atıyoruz"

    Sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yapan Bakan Murat Kurum, şu ifadeleri kullandı:

    "Milletimiz inandı, güvendi! Sosyal konutlarımıza rekor başvuru oldu. Hamdolsun, biz de daha başvuru süreci bile bitmeden ilk temelleri atıyoruz! Bugün Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleriyle törenimizi gerçekleştiriyoruz. Haydi Sincan’da büyük buluşmaya!"

    17 ilde sosyal konut projesinin temeli bugün atılacak #3

    17 ilde sosyal konut projesinin temeli bugün atılacak #4


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