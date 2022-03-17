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- 1915 Çanakkale Köprüsü etrafındaki taşınmazların fiyatları arttı
1915 Çanakkale Köprüsü etrafındaki taşınmazların fiyatları arttı
- Haber Merkezi
- 17.03.2022 - 10:31
Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi ile Avrupa ve Asya kıtaları birbirine bağlanarak kenti daha ulaşılabilir hale getirmesi hedefleniyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılışı 18 Mart tarihinde yapılacak.
YATIRIMCILARIN YENİ GÖZDESİ
Açılışı heyecanla beklenen köprü, bölgeye büyük bir değer kattı. 2017 yılında başlayan çalışmaların ardından proje etrafında yer alan tüm arsa ve arazilerin değeri arttı ve yatırımcıların yeni gözdesi oldu.
TAŞINMAZLARIN DEĞERİ YÜZDE 500 ARTTI
Proden önce bölgede arsa ve arazisi bulunanlar, projenin duyurulması ve tamamlanmasıyla büyük bir kazanç elde etti.
Değeri yüzde 500 arttığı belirtilen bölgedeki taşınmazların fiyatı zirveye ulaştı.
YATIRIMCILAR BÖLGEDEKİ KONUTLARA YOĞUN İLGİ GÖSTERİYOR
Öte yandan yazlık bölgelerde de kiralık ve konut fiyatları ikiye katlandı. Yatırımcılar artan fiyatlara rağmen konutlara yoğun ilgi göstermeye devam ediyor. Öyle ki çevrede satılık konut kalmaması dahi bekleniyor.