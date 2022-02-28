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    1915 Çanakkale Köprüsü konut fiyatlarını etkiledi

    18 Mart 2022’de hizmete girmesi planlanan 1915 Çanakkale Köprüsü, bölgedeki gayrimenkul değerlerini artırdı.
    • Haber Merkezi
    • 28.02.2022 - 16:06
    • Güncelleme : 28.02.2022 - 16:17
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    1915 Çanakkale Köprüsü konut fiyatlarını etkiledi

    Çanakkale Boğazı'na inşa edilen 1915 Çanakkale Köprüsü ile otoyol projesi ile Avrupa ve Asya kıtaları birbirine bağlanarak kenti daha ulaşılabilir hale getirmesi hedefleniyor.

    İstanbul, İzmir ve Bursa kentlerine yakın olan Çanakkale, köprü ile birlikte büyük kentlere ulaşılabilirliğin kolaylaşmasıyla önemli bir cazibe merkezi haline geldi.

    ARSA VE TARLA FİYATLARI YÜKSELDİ

    Öte yandan bölgedeki tarla ve konut fiyatlarında büyük artış yaşandı. Özellikle köprünün Asya ayağının bulunduğu Lapseki ilçesi ve Avrupa ayağının bulunduğu Gelibolu ilçesi çevresinde arsa ve tarla fiyatları yüzde 100'ün üzerinde bir artış gösterdi.

    1915 Çanakkale Köprüsü konut fiyatlarını etkiledi #1

    TURİZM BÖLGESİNDE YÜZDE 37 ARTIŞ YAŞANDI

    Köprü güzergahında bulunan konutlarda yüzde 35-40 artış yaşanırken turizm alanlarında ise yüzde 37-50 arasında artış yaşandığı belirlendi.

    LAPSEKİ VE GELİBOLU'YA YOĞUN İLGİ

    Arsa ve arazi değerlerinde yaşanan fiyat artışlarıyla birlikte arazilerin değeri son 1 yılda Lapseki’de yüzde 30, Gelibolu’da ise yüzde 15 artış yaşadı.

    Yaşanılabilir en iyi kentler arasında gösterilen Çanakkale'ye yapılan konut yatırımlarıyla birlikte bölgede ticari anlamda hareketliliğin artacağı da düşünülüyor.

    1915 Çanakkale Köprüsü konut fiyatlarını etkiledi #2


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