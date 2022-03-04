Euro
15.59
-0.36%
Dolar
14.27
1.07%
Altın
897.54
2.09%
Borsa
2002
-1.07%
Bitcoin
588.167
-4.98%
BTXN Coin
37.42
0.51%
Bitexen
8ºC
İstanbul
Güneşli 8 C

    2000'den önce inşa edilen binalar risk taşıyor

    Deprem Haftası nedeniyle ülke genelinde riskli binalar gündeme gelmeye başladı.
    • Haber Merkezi
    • 04.03.2022 - 17:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    2000'den önce inşa edilen binalar risk taşıyor

    Deprem bölgesinde bulunan Türkiye, büyük bir deprem yaşanacağı haberleri ile sık sık gündeme geliyor.

    Geçtiğimiz yıllarda İzmir ve Elazığ'da yaşanan depremde çok sayıda insan ağır hasar alırken yüzlerce kişi ise yaşamını yitirdi.

    Can kayıplarının yaşanmasının başlıca nedeni olarak bakımsız ve risk taşıyan binaların olduğu belirtildi.

    2000 YILINDAN ÖNCEKİ YAPILAR RİSKLİ

    Deprem riskine karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, 2000 yılından önce yapılan binaların riskli olduğunu öne sürdü.

    KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

    Bu kapsamda hemen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan sektör temsilcileri, mevcut binaların kentsel dönüşüme girerek depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

    Oturdukları yapıların güvenli olup olmadığını bilmeyen vatandaşları harekete geçmesi için uyaran uzmanlar, kentsel dönüşümün olmadığı bölgeler Marmara depremine karşı hazırlıksız olduğunu bildirdi.

    2000 den önce inşa edilen binalar risk taşıyor #1


    İlginizi Çekebilir

    ‘Alkol, uyuşturucu ve sigara insanlığı tehdit ediyor’
    Gündem

    ‘Alkol, uyuşturucu ve sigara insanlığı tehdit ediyor’

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?
    Meta Trader

    Uluslararası piyasa işlemleri nasıl yapılabilir?

    Sabahları limonlu su içmenin 5 mucizevi faydası
    Sağlık

    Sabahları limonlu su içmenin 5 mucizevi faydası

    Görüş Bildir