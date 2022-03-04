2000'den önce inşa edilen binalar risk taşıyor

Deprem Haftası nedeniyle ülke genelinde riskli binalar gündeme gelmeye başladı.

Deprem bölgesinde bulunan Türkiye, büyük bir deprem yaşanacağı haberleri ile sık sık gündeme geliyor.

Geçtiğimiz yıllarda İzmir ve Elazığ'da yaşanan depremde çok sayıda insan ağır hasar alırken yüzlerce kişi ise yaşamını yitirdi.

Can kayıplarının yaşanmasının başlıca nedeni olarak bakımsız ve risk taşıyan binaların olduğu belirtildi.

2000 YILINDAN ÖNCEKİ YAPILAR RİSKLİ

Deprem riskine karşı vatandaşları uyaran uzmanlar, 2000 yılından önce yapılan binaların riskli olduğunu öne sürdü.

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN ÖNEMİ

Bu kapsamda hemen harekete geçilmesi gerektiğini vurgulayan sektör temsilcileri, mevcut binaların kentsel dönüşüme girerek depreme dayanıklı hale getirilmesi gerektiğini vurguluyor.

Oturdukları yapıların güvenli olup olmadığını bilmeyen vatandaşları harekete geçmesi için uyaran uzmanlar, kentsel dönüşümün olmadığı bölgeler Marmara depremine karşı hazırlıksız olduğunu bildirdi.