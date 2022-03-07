2021'de kadınların konut satın alımında artış yaşandı

Her yıl açıklanan konut satış istatistikleri kapsamında 2021 yılında kadınların satın aldığı konut sayısının 2014 yılına oranla yüzde 47 arttığı belirlendi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçtiğmiz ay ülke genelinde satılna konut oranlarını paylaştı.

Açıklanan istatistikler kapsamında 2021 yılında satılan 1 milyon 492 bin konutun 506 bin 495'i kadınlar tarafından satın alınırken erkeklerin aldığı konut sayısı ise 819 bin adet olduğu belirlendi.

"2014 YILINA GÖRE YÜZDE 47 ARTTI"

8 Mart Dünya Kadınlar Günü çerçevesinde kadınlara yapılan konut satış sayıları hakkında bilgiler veren sektör temsilcisi Mustafa Hakan Özelmacıklı, “Kadınlar 2014 yılında 343 bin 209 konut alırken bu sayı 2021 yılında 506 bin 495’e yükseldi. Geçen yıl kadınların satın aldığı konut sayısı 2014 yılına göre yüzde 47,6 arttı. Türkiye genelinde 2021 yılında kadınlar yüzde 34 pay ile 506 bin 495, erkekler ise yüzde 54,9 pay ile 819 bin 730 konut sahibi olurken, yüzde 1,9 pay ile 28 bin 900 konut kadın ve erkek tarafından ortaklaşa alındı” dedi.





"İSTANBUL EN YÜKSEK PAYA SAHİP"

Türkiye genelinde 2014-2021 yıllarında kadınların satın aldığı konut sayısının yaklaşık 3 milyon 357 bin olduğunu ifade eden Özelmacıklı, “2021 yılında Türkiye'deki toplam konut satışları içinde en yüksek paya sahip olan İstanbul'da; kadınlar 83 bin 226 konut, erkekler 142 bin 120 konut, kadınlar ve erkekler ortak olarak 6 bin 962 konut satın aldı” şeklinde konuştu.

"KADINLAR ADINA EN AZ KONUT SATIŞI YAPILAN İL MUŞ"

2021 yılında en çok kadınlara konut satışı yapılan illere ilişkin de bilgiler veren Özelmacıklı, “Konut satışların en çok kadınlar adına yapıldığı ilk on şehir yüzde 42 ile Çanakkale ve Balıkesir, yüzde 39 ile Edirne, Denizli, Karaman, İzmir ve Muğla yüzde 38 ile Nevşehir ve Aydın oldu. Kadınlar adına en az konut satışı yapılan beş ilimiz ise yüzde 21 ile Muş, yüzde 22 ile Ardahan ve Ağrı, yüzde 23 ile de Adıyaman ve Şırnak oldu” diye konuştu.

"ORTAK ALIMLARDA TUNCELİ İLK SIRADA"

Ortak olarak yapılan alımlarda hakkında da bilgi veren Özelmacıklı, “Bir konut bir ya da birden fazla kadın ve erkek tarafından ortaklaşa olarak satın alındığı takdirde bu alım ortak alım olarak adlandırılıyor. Ortak alımlarda Tunceli yüzde 4,54 ile ilk sırada yer alıyor. Bu şehrimizi ise yüzde 3,75 ile Yalova, yüzde 3,45 ile Afyonkarahisar, yüzde 3,20 ile Muğla ve yüzde 3 ile Balıkesir izliyor” açıklamasında bulundu.



