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    2022 yılında arsa yatırımında artış yaşanacak

    Konut fiyatlarındaki artış nedeniyle birçok vatandaş arsa ve arazi yatırımına yöneldi.
    • İHA
    • 04.03.2022 - 13:50
    • Güncelleme : 04.03.2022 - 13:57
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    2022 yılında arsa yatırımında artış yaşanacak

    2021 yılının son aylarında enflasyonda yaşanan dalgalanmalar birçok sektörü etkiledi.

    2022'de de devam eden süreçte fahiş fiyat artışlarından en çok etkilenen hiç şüphesiz gayrimenkul sektörü oldu.

    TOPRAK YATIRIMLARINA YOĞUN İLGİ

    Öte yandan aidat fiyatları da kiralarla yarışır hale geldi. Bu kapsamda konut sahibi olma hayali kuran vatandaşlar hayallerini ertelemek zorunda kaldı.

    Pandemi sonrası artışa geçen ve konut fiyatlarındaki artışın ardından toprak yatırımları büyük ilgi görmeye başladı.

    2022 yılında arsa yatırımında artış yaşanacak #1

    BÜYÜKŞEHİRLERE YAKIN BÖLGELERDE ARSA VE ARAZİ SATIŞ ORANI YÜKSEK

    İnşaat sektöründe yaşanan fiyat artışları ile birlikte yeni bir ivme kazanan arsa ve arazi yatırımları başta İstanbul, İzmir, Ankara, Balıkesir ve Bursa gibi büyükşehirlere yakın bölgeler yatırımcıların yeni rotası oldu.

    Yerleşim alanlarına yakınlık ve uzaklığı, doğalgaz, elektrik ve su kullanılabilir durumda olması, resmi kadastro yolu mevcut olup olmaması gibi faktörlerde ilgili yatırımın kısa vadede alış ve satış fiyatlarını doğrudan etkilediği öne sürüldü.

    2022 yılında arsa yatırımında artış yaşanacak #2



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