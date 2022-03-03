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    2022'nin dekorasyon trendi: Ayna

    Yeni yılla birlikte evlerinde değişiklik yapmak isteyen birçok vatandaş yeni dekorasyon trendlerine yöneldi.
    • Haber Merkezi
    • 03.03.2022 - 13:22
    • Güncelleme : 03.03.2022 - 14:39
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    2022'nin dekorasyon trendi: Ayna

    Her yıl mobilya sektöründe birçok ürün ön plana çıkarılıyor ve yıl içerisinde trend olması sağlanıyor.

    2022 yılında ise özellikle oturma odalarında ayna dekorasyonu sıkça kullanılmaya başladı.

    Banyo, yatak odası, balkon ve mutfaklarda dahi duvarları süsleyen aynaların şimdilerde ise en popüler mekanı salonlar oldu.

    BOY AYNALARINA İLGİ YOĞUN

    Yemek masasının bulunduğu duvarlar aynalarla kaplanırken, bu yıl en fazla boy aynalarına ilgi arttı.

    Kaplamalı boy aynaları evin girişinde ve salonun köşe noktalarında tercih edilen dekorasyon ürünü oldu. Küçük alanları daha geniş ve ferah gösterdiği düşünülen aynalar aynı zamanda güneşin az görüldüğü karanlık odaları da aydınlattığı düşünülüyor.

    2022 nin dekorasyon trendi: Ayna #1

    AYNALAR PENCEREYLE KARŞILIKLI OLMAMALI

    Trend olan ayna tercihinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor; koltuk takımı ya da yemek masası arkasını kaplayan aynaların odanın penceresi ile karşı karşıya olmaması.

    Bu durumda aynaya yansıyan gün ışığı konut sahiplerini rahatsız edici bir boyuta ulaşabilir.

    2022 nin dekorasyon trendi: Ayna #2

    2022 nin dekorasyon trendi: Ayna #3


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