2022'nin dekorasyon trendi: Ayna

Yeni yılla birlikte evlerinde değişiklik yapmak isteyen birçok vatandaş yeni dekorasyon trendlerine yöneldi.

Her yıl mobilya sektöründe birçok ürün ön plana çıkarılıyor ve yıl içerisinde trend olması sağlanıyor.

2022 yılında ise özellikle oturma odalarında ayna dekorasyonu sıkça kullanılmaya başladı.

Banyo, yatak odası, balkon ve mutfaklarda dahi duvarları süsleyen aynaların şimdilerde ise en popüler mekanı salonlar oldu.

BOY AYNALARINA İLGİ YOĞUN

Yemek masasının bulunduğu duvarlar aynalarla kaplanırken, bu yıl en fazla boy aynalarına ilgi arttı.

Kaplamalı boy aynaları evin girişinde ve salonun köşe noktalarında tercih edilen dekorasyon ürünü oldu. Küçük alanları daha geniş ve ferah gösterdiği düşünülen aynalar aynı zamanda güneşin az görüldüğü karanlık odaları da aydınlattığı düşünülüyor.

AYNALAR PENCEREYLE KARŞILIKLI OLMAMALI

Trend olan ayna tercihinde dikkat edilmesi gereken önemli bir nokta bulunuyor; koltuk takımı ya da yemek masası arkasını kaplayan aynaların odanın penceresi ile karşı karşıya olmaması.

Bu durumda aynaya yansıyan gün ışığı konut sahiplerini rahatsız edici bir boyuta ulaşabilir.