ABD'de 2'nci el konut satışları en düşük seviyeye ulaştı

ABD'de 2'nci el konut satışları en düşük seviyeye ulaştı

ABD'de 2. el konut satışları, martta stoklardaki tarihi düşüş ve artan faizlerle birlikte en düşük seviyeye geriledi.

ABD'de ikinci el konut satışları, National Association of Realtors (NAR) verilerine göre yüzde 2,7 düşüşle 5.77 milyon oldu.

Konut satışları önceki ay yüzde 8,6 azalmıştı.

"Yüksek enflasyon alım gücünü düşürdü"

NAR Ekonomisti Lawrence Yun, "Konut piyasasında kredi faizlerindeki sert yükselişin etkileri hissedilmeye başlandı. Yüksek enflasyon da alım gücünü düşürdü." değerlendirmesini yaptı.

Fed'in enflasyonu kontrol altına almak için faiz artırımına başlamasıyla konut faizlerinde artışın sürmesi bekleniyor.

Martta rekor seviyeye ulaştı

Ortalama konut fiyatları martta, geçen yıla kıyasla yüzde 15 artarak 375 bin 300 dolarla rekor seviyeye yükseldi. 2. el konut satışları ABD konut piyasasının yaklaşık yüzde 90'ını oluşturuyor.