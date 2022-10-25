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    ABD'de ağustos ayına ilişkin konut fiyatları açıklandı

    Ülkede temmuz ayında yüzde 15,6 olan yıllık konut fiyat artış hızı ağustosta yüzde 13'e düşerek 'tarihi düşüş' olarak kayıtlara geçti.
    • 25.10.2022 - 17:56
    • Güncelleme : 25.10.2022 - 18:09
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    ABD'de ağustos ayına ilişkin konut fiyatları açıklandı

    ABD, konut kredisi faizleriyle gündem oluyor.

    Buna paralel olarak konut fiyatlarında da tarihi bir düşüş yaşayan ABD, son 11 yılın en kötü dönemini geçiriyor.

    1,3 oranında düştü

    Ağustos ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınlandı.

    Verilere göre konut fiyatları, ağustosta yüzde 1,3 oranında geriledi.

    ABD de ağustos ayına ilişkin konut fiyatları açıklandı #1

    Konut fiyat artış hızı yüzde 13'e indi

    Böylelikle temmuz ayında yüzde 15,6 olan yıllık konut fiyat artış hızı, ağustosta yüzde 13'e düştü.

    Tarihi düşüş olarak kayıtlara geçen verilerde, konut kredisi faizlerinin yüzde 7’ye yaklaşmasına işaret edildi.

    20 kentin konut fiyatları

    Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 28,6 ile Miami, yüzde 28 ile Tampa ve yüzde 21,3 ile Charlotte oldu.

    ABD de ağustos ayına ilişkin konut fiyatları açıklandı #2


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