ABD'de ağustos ayına ilişkin konut fiyatları açıklandı

Ülkede temmuz ayında yüzde 15,6 olan yıllık konut fiyat artış hızı ağustosta yüzde 13'e düşerek 'tarihi düşüş' olarak kayıtlara geçti.

ABD, konut kredisi faizleriyle gündem oluyor.

Buna paralel olarak konut fiyatlarında da tarihi bir düşüş yaşayan ABD, son 11 yılın en kötü dönemini geçiriyor.

1,3 oranında düştü

Ağustos ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınlandı.

Verilere göre konut fiyatları, ağustosta yüzde 1,3 oranında geriledi.

Konut fiyat artış hızı yüzde 13'e indi

Böylelikle temmuz ayında yüzde 15,6 olan yıllık konut fiyat artış hızı, ağustosta yüzde 13'e düştü.

Tarihi düşüş olarak kayıtlara geçen verilerde, konut kredisi faizlerinin yüzde 7’ye yaklaşmasına işaret edildi.

20 kentin konut fiyatları

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 28,6 ile Miami, yüzde 28 ile Tampa ve yüzde 21,3 ile Charlotte oldu.



