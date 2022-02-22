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    ABD'de ikinci el konut satışlarında artış yaşandı

    Açıklanan resmi rakamlara göre ABD'de ikinci el konut satışları beklentilerin aksine ocak ayında artış gösterdi.
    • AA & Ensonhaber
    • 22.02.2022 - 13:46
    • Güncelleme : 22.02.2022 - 13:53
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    ABD'de ikinci el konut satışlarında artış yaşandı

    National Association of Realtors (NAR), Ocak 2022'nin ikinci el konut satış istatistiklerini açıkladı.

    Açıklanan verilere göre, ülkede ikinci el konut satışları ocak ayında mevsim etkilerinden arındırılmış olarak yüzde 6,7 arttı ve 6,5 milyona ulaştı.

    Bu kapsamda öngörülenin aksine artış sergileyen ikinci el konut satış rakamlarının yüzde 1 gerilemesi ve 6,1 milyon seviyesinde gerçekleşmesi beklenildi.

    2021 YILINDA 6,09 MİLYON OLARAK GERÇEKLEŞTİ

    Geçen yıl aralık ayında yüzde 3,8 azalan ikinci el konut satışları, 6,09 milyon olarak gerçekleşmişti.

    ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, ocakta yıllık bazda yüzde 15,4 artarak 350 bin 300 dolar oldu.

    ABD de ikinci el konut satışlarında artış yaşandı #1

    'KONUT STOKU TÜKENDİ'

    Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, konut fiyatlarının güçlü bir şekilde yükselmeye devam ettiğini belirtti.

    Piyasada konut stokunun tükenmiş durumda olduğuna dikkati çeken Yun, konut arzına ihtiyaç olduğunu aktardı.

    ABD de ikinci el konut satışlarında artış yaşandı #2


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