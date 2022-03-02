ABD’de inşaat harcamaları ocak ayında yüzde 1,3 arttı

İnşaat sektöründe yapılan harcamalar piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat harcamaları Ocak'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 1,68 trilyon dolar oldu.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Piyasa beklentilerini geride bırakan inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artacağı düşünüldü. İnşaat harcamaları, geçen yıl Aralık ayında ise yüzde 0,8 artuş gösterdi.

YILLIK BAZDA YÜZDE 8,2 ARTTI

Söz konusu dönemde özel sektör inşaat projeleri yüzde 1,5 ve kamu inşaat harcamaları yüzde 0,6 arttı.

İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 8,2'lik artış kaydetti.



