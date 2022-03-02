Euro
15.67
1.03%
Dolar
14.10
1.45%
Altın
879.90
1.26%
Borsa
1984
0.71%
Bitcoin
618.701
2.92%
BTXN Coin
36.83
-2.02%
Bitexen
4ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 4 C

    ABD’de inşaat harcamaları ocak ayında yüzde 1,3 arttı

    İnşaat sektöründe yapılan harcamalar piyasa beklentilerinin üzerinde yükseliş gösterdi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 09:40
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD’de inşaat harcamaları ocak ayında yüzde 1,3 arttı

    ABD Ticaret Bakanlığı, Ocak ayına ilişkin inşaat harcamaları verilerini açıkladı.

    Buna göre, ülkede inşaat harcamaları Ocak'ta bir önceki aya kıyasla yüzde 1,3 artarak 1,68 trilyon dolar oldu.

    BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

    Piyasa beklentilerini geride bırakan inşaat harcamalarının bu dönemde yüzde 0,2 artacağı düşünüldü. İnşaat harcamaları, geçen yıl Aralık ayında ise yüzde 0,8 artuş gösterdi.

    YILLIK BAZDA YÜZDE 8,2 ARTTI

    Söz konusu dönemde özel sektör inşaat projeleri yüzde 1,5 ve kamu inşaat harcamaları yüzde 0,6 arttı.

    İnşaat harcamaları, yıllık bazda ise yüzde 8,2'lik artış kaydetti.

    ABD’de inşaat harcamaları ocak ayında yüzde 1,3 arttı #1


    İlginizi Çekebilir

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta, ne açıklayacak?
    Gündem

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca saat kaçta, ne açıklayacak?

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!
    MetaEvren

    Metaverse Yatırımı, Geleceğinize Yatırım Demektir!

    Sergey Lavrov'un konuşması yayınlanırken BM salonunu terk ettiler
    Gündem

    Sergey Lavrov'un konuşması yayınlanırken BM salonunu terk ettiler

    Görüş Bildir