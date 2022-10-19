ABD'de inşaat izinleri arttı

Ülkede konut başlangıçlarında, eylül ayında beklentilerin üzerinde azalış göstererek yüzde 8,1 oranında düşüş gerçekleşti.

ABD Ticaret Bakanlığı, eylül ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınladı.

Rapora göre konut başlangıçları, eylül ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 8,1 azalarak 1 milyon 439 bine düştü.

Piyasa beklentilerinin üzerinde azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 475 bin olması öngörülüyordu.

Yıllık bazda yüzde 7,7 azaldı

Öte yandan konut başlangıçları, ağustosta 1 milyon 566 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

AA'nın aktarımına göre; yükselen malzeme fiyatları ile mortgage faiz oranlarından etkilenen konut başlangıçları, eylülde yıllık bazda da yüzde 7,7'lik azalış gösterdi.

İnşaat izinlerinin 1 milyon 530 bin olması öngörüldü

İnşaat izinleri ise eylülde aylık bazda yüzde 1,4 artarak 1 milyon 564 bin seviyesine çıktı.

Bu dönemde piyasa beklentilerinin aksine artış gösteren inşaat izinlerinin 1 milyon 530 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri yıllık oranda yüzde 3,2 azaldı

İnşaat izinleri, ağustosta 1 milyon 542 bin seviyesinde kaydedilmişti.

ABD'de inşaat izinleri, eylülde yıllık bazda ise yüzde 3,2 azaldı.

Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yüksek enflasyona karşı agresif para politikası sıkılaşmasının konut piyasasını önemli ölçüde zayıflattığını belirtti.