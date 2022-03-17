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- ABD'de konut başlangıçları zirveye ulaştı: 1 milyon 769 bin
ABD'de konut başlangıçları zirveye ulaştı: 1 milyon 769 bin
- AA
- 17.03.2022 - 16:50
- Güncelleme : 17.03.2022 - 17:01
ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınladı.
Rapora göre konut başlangıçlarında şubat ayında 6,8 artış yaşandı ve ülke genelinde rakamlar 1 milyon 769 bine çıktı.
Açıklanan istatistikler kapsamında belirlenen rakamların, Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.
PİYASA BEKLENTİLERİNİ GERİDE BIRAKTI
Konut başlangıçları ocak ayında ise 1 milyon 657 bin seviyesinde kayıtlara geçti.
Piyasa beklentilerini geride bırakan rakamın 1 milyon 690 bin olması bekleniyordu.
İNŞAAT İZİNLERİ GERİLEDİ
Açıklanan rapor kapsamında inşaat izinleri verileri de belirlendi.
Şubatta aylık bazda yüzde 1,9 azalan inşaat izinlerinin, 1 milyon 859 bin seviyesine gerilediği belirtildi.
BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ
Yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 850 bin olması öngörülüyordu.
İnşaat izinleri, ocakta 1 milyon 895 bin seviyesinde kaydedildi.
SEKTÖR TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR
Analistler, konut başlangıçlarındaki artışın ülkede inşaat faaliyetindeki toparlanmaya işaret ettiğini, yine de sektörün; tedarik zinciri sıkıntıları, yüksek emtia fiyatları ve vasıflı iş gücü eksikliği nedeniyle talebi karşılamakta zorlandığını belirtti.