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    ABD'de konut başlangıçları zirveye ulaştı: 1 milyon 769 bin

    Ülkede konut başlangıçları şubat ayında yüzde 3,2 artarak son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.
    • AA
    • 17.03.2022 - 16:50
    • Güncelleme : 17.03.2022 - 17:01
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    ABD'de konut başlangıçları zirveye ulaştı: 1 milyon 769 bin

    ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınladı.

    Rapora göre konut başlangıçlarında şubat ayında 6,8 artış yaşandı ve ülke genelinde rakamlar 1 milyon 769 bine çıktı.

    Açıklanan istatistikler kapsamında belirlenen rakamların, Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

    PİYASA BEKLENTİLERİNİ GERİDE BIRAKTI

    Konut başlangıçları ocak ayında ise 1 milyon 657 bin seviyesinde kayıtlara geçti.

    Piyasa beklentilerini geride bırakan rakamın 1 milyon 690 bin olması bekleniyordu.

    ABD de konut başlangıçları zirveye ulaştı: 1 milyon 769 bin #1

    İNŞAAT İZİNLERİ GERİLEDİ

    Açıklanan rapor kapsamında inşaat izinleri verileri de belirlendi.

    Şubatta aylık bazda yüzde 1,9 azalan inşaat izinlerinin, 1 milyon 859 bin seviyesine gerilediği belirtildi.

    ABD de konut başlangıçları zirveye ulaştı: 1 milyon 769 bin #2

    BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

    Yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 850 bin olması öngörülüyordu.

    İnşaat izinleri, ocakta 1 milyon 895 bin seviyesinde kaydedildi.

    SEKTÖR TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

    Analistler, konut başlangıçlarındaki artışın ülkede inşaat faaliyetindeki toparlanmaya işaret ettiğini, yine de sektörün; tedarik zinciri sıkıntıları, yüksek emtia fiyatları ve vasıflı iş gücü eksikliği nedeniyle talebi karşılamakta zorlandığını belirtti.

    ABD de konut başlangıçları zirveye ulaştı: 1 milyon 769 bin #3


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