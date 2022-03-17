ABD'de konut başlangıçları zirveye ulaştı: 1 milyon 769 bin

ABD'de konut başlangıçları zirveye ulaştı: 1 milyon 769 bin

Ülkede konut başlangıçları şubat ayında yüzde 3,2 artarak son 16 yılın en yüksek seviyesine ulaştı.

ABD Ticaret Bakanlığı, şubat ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınladı.

Rapora göre konut başlangıçlarında şubat ayında 6,8 artış yaşandı ve ülke genelinde rakamlar 1 milyon 769 bine çıktı.

Açıklanan istatistikler kapsamında belirlenen rakamların, Haziran 2006'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaştığı belirtildi.

PİYASA BEKLENTİLERİNİ GERİDE BIRAKTI

Konut başlangıçları ocak ayında ise 1 milyon 657 bin seviyesinde kayıtlara geçti.



Piyasa beklentilerini geride bırakan rakamın 1 milyon 690 bin olması bekleniyordu.

İNŞAAT İZİNLERİ GERİLEDİ

Açıklanan rapor kapsamında inşaat izinleri verileri de belirlendi.

Şubatta aylık bazda yüzde 1,9 azalan inşaat izinlerinin, 1 milyon 859 bin seviyesine gerilediği belirtildi.

BEKLENTİLERİN ÜZERİNDE GERÇEKLEŞTİ

Yaşanan düşüşe rağmen piyasa beklentilerinin üzerinde gerçekleşen inşaat izinlerinin 1 milyon 850 bin olması öngörülüyordu.

İnşaat izinleri, ocakta 1 milyon 895 bin seviyesinde kaydedildi.

SEKTÖR TALEBİ KARŞILAMAKTA ZORLANIYOR

Analistler, konut başlangıçlarındaki artışın ülkede inşaat faaliyetindeki toparlanmaya işaret ettiğini, yine de sektörün; tedarik zinciri sıkıntıları, yüksek emtia fiyatları ve vasıflı iş gücü eksikliği nedeniyle talebi karşılamakta zorlandığını belirtti.