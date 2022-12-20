ABD'de konut başlangıçlarındaki düşüş devam ediyor

Ülke'de konut başlangıçları, kasımda yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 427 bine gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı.

Emlak piyasasında dengeler her gün değişiyor.

ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınladı.

Buna göre konut başlangıçları kasımda, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 427 bine geriledi.

1 milyon 400 bin olması beklenmişti

Piyasa beklentilerinin altında azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu.

Düşüşünü üçüncü aya taşıyan konut başlangıçları, ekimde de yüzde 2,1 azalışla 1 milyon 434 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede konut başlangıçları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 16,4 azaldı.

Kasımda yüzde 11,2 azaldı

İnşaat izinleri de kasımda, aylık bazda yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 342 bin seviyesine indi.

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş kaydeden inşaat izinlerinin 1 milyon 485 bin olması öngörülüyordu.

Ekimde de yüzde 3,3 azaldı

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden inşaat izinleri, ekimde de yüzde 3,3 azalışla 1 milyon 512 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

ABD'de inşaat izinleri, kasımda yıllık bazda ise yüzde 22,4 azaldı.

Konut kredisi dengeleri değiştirdi

AA'nın haberine göre, analistler, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinde devam eden düşüşün, artan malzeme fiyatları ile yükselen mortgage (konut kredisi) faiz oranlarını yansıttığını, yüksek borçlanma maliyetlerinin enflasyonla birleşmesiyle konut talebinin zarar gördüğünü belirtti.