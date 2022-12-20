Petrol
80.17
0.46%
Euro
19.865
0.42%
Dolar
18.6634
0.07%
Altın
1.089
1.67%
Borsa
5419
0.00%
Bitcoin
321.056
1.25%
BTXN Coin
7.91
-1.24%
Bitexen
9ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 9 C

    ABD'de konut başlangıçlarındaki düşüş devam ediyor

    Ülke'de konut başlangıçları, kasımda yüzde 0,5 azalışla 1 milyon 427 bine gerileyerek düşüşünü üçüncü aya taşıdı.
    • 20.12.2022 - 17:34
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 17:42
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    ABD'de konut başlangıçlarındaki düşüş devam ediyor

    Emlak piyasasında dengeler her gün değişiyor.

    ABD Ticaret Bakanlığı, kasım ayına ilişkin konut başlangıçları ve inşaat izinleri istatistiklerini yayınladı.

    Buna göre konut başlangıçları kasımda, bir önceki aya kıyasla yüzde 0,5 azalarak 1 milyon 427 bine geriledi.

    1 milyon 400 bin olması beklenmişti

    Piyasa beklentilerinin altında azalış gösteren konut başlangıçlarının 1 milyon 400 bin olması öngörülüyordu.

    Düşüşünü üçüncü aya taşıyan konut başlangıçları, ekimde de yüzde 2,1 azalışla 1 milyon 434 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

    Ülkede konut başlangıçları, kasımda yıllık bazda ise yüzde 16,4 azaldı.

    Kasımda yüzde 11,2 azaldı

    İnşaat izinleri de kasımda, aylık bazda yüzde 11,2 azalarak 1 milyon 342 bin seviyesine indi.

    Bu dönemde beklenenden fazla düşüş kaydeden inşaat izinlerinin 1 milyon 485 bin olması öngörülüyordu.

    ABD de konut başlangıçlarındaki düşüş devam ediyor #1

    Ekimde de yüzde 3,3 azaldı

    Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeyi kaydeden inşaat izinleri, ekimde de yüzde 3,3 azalışla 1 milyon 512 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

    ABD'de inşaat izinleri, kasımda yıllık bazda ise yüzde 22,4 azaldı.

    Konut kredisi dengeleri değiştirdi

    AA'nın haberine göre, analistler, konut başlangıçları ve inşaat izinlerinde devam eden düşüşün, artan malzeme fiyatları ile yükselen mortgage (konut kredisi) faiz oranlarını yansıttığını, yüksek borçlanma maliyetlerinin enflasyonla birleşmesiyle konut talebinin zarar gördüğünü belirtti.


    Fransa'dan Apple'a 1 milyon euro ceza
    Teknoloji

    Fransa'dan Apple'a 1 milyon euro ceza

    Kızılırmak Deltası'nı yıl içinde 50 binden fazla kişi ziyaret etti
    İç Haber

    Kızılırmak Deltası'nı yıl içinde 50 binden fazla kişi ziyaret etti

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!
    Advertorial

    Robotik Sistemle Kazanç Sağlamak İçin Tıklayın!

    Görüş Bildir