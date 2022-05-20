ABD'de konut fiyatları nisanda rekor seviyede

ABD'de ikinci el konut satışları, nisanda aylık yüzde 2,4 azalışla düşüşünü üçüncü aya taşırken, medyan konut fiyatları 391 bin 200 dolarla rekor seviyeye ulaştı.

National Association of Realtors (NAR), nisan ayı ikinci el konut satış verilerini yayınladı.

Bu verilere göre, ülkede ikinci el konut satışları, nisanda mevsim etkilerinden arındırılmış olarak aylık bazda yüzde 2,4 azalışla 5,61 milyona düştü.

Bu dönemde beklenenden fazla azalış gösteren ve düşüşünü üçüncü aya taşıyan ikinci el konut satışlarının 5,65 milyon seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyordu.

Haziran 2020'den bu yana en düşük seviyeye gerileyen ikinci el konut satışları, martta da yüzde 3 azalışla 5,75 milyona inmişti.

Ülkede ikinci el konut satışları nisanda, geçen yılın aynı ayına göre ise yüzde 5,9 azaldı.

Nisanda 391 bin 200 dolara yükseldi

ABD'de ikinci el piyasasında medyan konut fiyatları, nisanda yıllık yüzde 14,8 artarak 391 bin 200 dolara yükseldi. Art arda 122 aydır yıllık bazda artış kaydeden konut fiyatları, rekor seviyeye ulaştı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen NAR Başekonomisti Lawrence Yun, yükselen konut fiyatları ve keskin bir şekilde artan konut kredisi (mortgage) faiz oranlarının alıcı faaliyetlerini azalttığını belirtti.

Konut fiyatları geçen yıla göre daha yüksek

Konut satışlarında gelecek aylarda daha fazla düşüş beklendiğine işaret eden Yun, satışlarda son 2 yıldır yaşanan kayda değer artışın ardından salgın öncesi konut satış faaliyetlerine geri dönüleceğini kaydetti. Yun, konut arzının son derece yavaş bir hızda da olsa iyileşmeye başladığını ifade etti.

Satışlar düştüğü için pazarın oldukça sıra dışı halde olduğuna dikkati çeken Yun, ancak listelenen evlerin hızla satılmaya devam ettiğini ve konut fiyatlarının bir yıl öncesine göre çok daha yüksek olduğunu aktardı.