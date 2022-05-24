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    ABD'de konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde

    ABD'de yeni konut satışları, nisanda aylık yüzde 16,6 azalışla 591 bine inerek Nisan 2020'den bu yana en düşük seviyeye geriledi.
    • 24.05.2022 - 18:05
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 18:09
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    ABD'de konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde

    Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı, nisan ayına ilişkin yeni konut satış istatistiklerini yayınladı.

    AA'nın haberine göre; ülkede yeni konut satışları, nisanda bir önceki aya kıyasla yüzde 16,6 azaldı.

    Nisanda aylık yüzde 16,6 azaldı

    ABD'de mevsim etkilerinden arındırılmış olarak bu dönemde 591 bin yeni konut satıldı.

    Nisan 2020'den bu yana kaydedilen en düşük seviyeye gerileyen yeni konut satışlarının 750 bin olması öngörülüyordu.

    Martta yüzde 10,5 azalmıştı

    Yeni konut satışları, martta yüzde 10,5 azalışla 709 bin seviyesinde gerçekleşmişti.

    Yeni konut satışları, nisanda geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 26,9'luk azalış kaydetti.

    ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yaklaşık yüzde 20 artarak 450 bin 600 dolara yükseldi.

    Analistler, artan inşaat ve konut kredisi maliyetlerinin alıcıların satın alınma gücü üzerinde baskı oluşturduğunu belirtti.

    ABD de konut satışları 2 yılın en düşük seviyesinde #1


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