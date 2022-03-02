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    ABD'de son 5 yılda kiracıların en çok arttığı şehirler

    ABD’de ev kiralama oranlarında yaşanan hareketlilikle birlikte birçok şehirde tarihi yükselişler yaşandı.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 15:37
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    ABD'de son 5 yılda kiracıların en çok arttığı şehirler

    Son zamanlarda artan enflasyonla birlikte kira fiyatları da yükselişe geçti.

    Bu kapsamda dünyada son beş yılda bazı şehirlerdeki kiracı sayısı diğer şehirlere oranla daha fazla arttı.

    ABD’de kira ücretleriyle birlikte konut kiralama oranları da değişkenlik gösteriyor.

    Öte yandan bu bölgeler aynı zamanda ABD’nin diğer bölgelerinden göç alan şehirler olarak da öne çıkıyor.

    ABD'DE KİRACILARIN ARTTIĞI ŞEHİRLER

    İşte son beş yılda ABD’de kiracıların en çok arttığı şehirler:

    1- Killeen, Teksas

    Şehirde son beş yılda ev sahiplerinin oturduğu evlerin sayısı yüzde 6,4 artış gösterirken, aynı dönemde kiracıların oturduğu evlerin sayısı yüzde 28,1 artış gösterdi.

    2- Fishers, Indiana

    Bölgede yaşayanların beşte birinden fazlası kiracılardan oluşuyor. Şehirde kiracıların oranı 2014 yılındaki yüzde 16,9’luk seviyeden, yüzde 22’ye çıktı.

    3- Frisco, Teksas

    2014 yılında kiracıların oturduğu evlerin sayısı 11 binin altındayken, 2019 yılında yüzde 56,2 yükselişle 17,101’e yükseldi.

    ABD de son 5 yılda kiracıların en çok arttığı şehirler #1

    4- Palm Coast, Florida

    2014 yılında evlerin 5,661’inde kiracılar otururken şimdi bu rakam 8,156’ya yükseldi. Bu değişim ise yüzde 44,1’lik bir yükselişe işaret ediyor.

    5- Miramar, Florida

    Ev sahiplerinin oturduğu evlerin sayısı yalnızca yüzde 3,2 artarken, son beş yılda kiracıların oturduğu ev sayısında yüzde 30,5 yükseliş görüldü.

    6- Warner Robbins, Georgia

    Şehirde kiracıların oturduğu evlerin sayısı yüzde 26,4 yükselişle 11,689’dan 14,771’e çıktı. Bunun sonucunda ev sahiplerinin oturduğu evler ve kiracıların oturduğu evlerin oranları yaklaşık yarı yarıya oldu.

    ABD de son 5 yılda kiracıların en çok arttığı şehirler #2


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