ABD'de ulusal konut fiyatları yüzde 20,4 arttı

S&P Case-Shiller Ulusal Konut Fiyat Endeksi'nde, geçen yılın nisan ayına göre 20,4'lük artış saptandı.

Amerika Birleşik Devletleri nisan ayı ulusal konut fiyat endeksi açıklandı.

Verilere göre nisanda, geçen yılın aynı dönemine göre konut fiyatları yüzde 20,4 arttı.

Konut fiyatlarındaki artışın yavaşladığına işaret eden endeks, martta yıllık bazda yüzde 20,6 artış göstermişti.

20 kentteki konut fiyatlarında yüzde 21,1 artış

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise nisanda yıllık bazda yüzde 21,2 arttı. Piyasa beklentilerinin üzerinde seyreden verinin bu dönemde yüzde 21 artması bekleniyordu. Endeks, martta yüzde 21,1'lik artış kaydetmişti.

Konut fiyatı en çok yükselen kent yüzde 38,8 ile Tampa

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler; yüzde 35,8 ile Tampa, yüzde 33,3 ile Miami ve yüzde 31,3 ile Phoenix oldu.

Analistler, yüksek borçlanma maliyetleri nedeniyle talebin azalması sonucu yılın ikinci yarısında konut fiyatlarındaki artışın büyük ölçüde yavaşlamasının beklendiğini kaydetti.