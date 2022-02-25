ABD'de yeni konut satışları ocak ayında düşüşe geçti

ABD'de birinci el konut satışları ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,5 düşüş gösterdi.

ABD Ticaret Bakanlığı ocak ayı bünyesinde yapılan yeni konut satışlarının isatistiklerini açıkladı.

Açıklanan verilere göre konut satışları, ocak ayında bir önceki aya oranla yüzde 4,5 düştü. Bu oranla birlikte ABD 801 bine gerileyerek piyasa beklentilerinin üzerinde düşüş gösterdi.

KONUT SATIŞLARININ 806 BİN OLMASI BEKLENDİ

Bu dönemde beklenenden fazla düşüş gösteren yeni konut satışlarının 806 bin olması öngörülüyordu. Yeni konut satışları, Aralık 2021'de 839 bin ile 9 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

GEÇEN YILA ORANLA YÜZDE 19,3 AZALDI

Yeni konut satışları, ocakta geçen yılın aynı ayına göre de yüzde 19,3 azaldı.

ABD'de geçen ay satışa çıkan yeni konutların medyan satış fiyatı ise bir önceki yıla göre yüzde 13,4 artarak 423 bin 300 dolara yükseldi.