ABD'nin ulusal konut fiyat endeksi haziran ayında yüzde 18 arttı

ABD'deki konut sektörü, ekonomi açısından önemli veriler verdiği için yakından takip ediliyor. Özellikle bazı şehirlerdeki durum, ekonomideki geleceği gözler önüne seriyor.

ABD'de S&P CoreLogic Case-Shiller, haziran ayına ilişkin ulusal konut fiyat endeksi verilerini yayınladı. Buna göre, Ulusal Konut Fiyat Endeksi, haziranda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18'lik artış kaydetti.

Konut fiyat endeksindeki artış yavaşladı

Konut fiyatlarındaki artışın yavaşlamaya devam ettiğine işaret eden endeks, mayısta yıllık bazda yüzde 19,9'luk artış göstermişti.

Konut kredisinin faiz oranları yavaşlama nedeni

Analistler, yüksek konut kredisi (mortgage) faiz oranları nedeniyle konut fiyatlarının artış hızının yavaşladığını belirtti.





20 kentindeki konut fiyatları endeksi artışı beklentinin altında kaldı

ABD'nin 20 kentindeki konut fiyatlarına ilişkin endeks ise haziranda yıllık bazda yüzde 18,6 arttı. Piyasa beklentilerinin altında artış gösteren verinin bu dönemde yüzde 19,5 artması bekleniyordu. Endeks, mayısta yüzde 20,5'lik artış kaydetmişti.

En fazla fiyat artışı Tampa, Miami ve Dallas'ta yaşandı

Endeksteki 20 kent arasında konut fiyatlarının en fazla yükseldiği kentler, yüzde 35 ile Tampa, yüzde 33 ile Miami ve yüzde 28,2 ile Dallas oldu.