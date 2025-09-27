Aidat artışları 2025’te zirve yaptı

Türkiye’de toplu yaşam alanlarının vazgeçilmez gideri olan apartman ve site aidatları, 2025 itibarıyla hane halkı bütçelerinde “kira” kalemi kadar belirleyici hale geldi.

Türkiye’nin önde gelen site ve apartman yönetim platformu Apsiyon, 21 bini aşkın bina ve 1,5 milyon bağımsız konut bölgesini kapsayan “Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim – 2025 Veri Analizi” raporunu yayımladı.

2022–2025 yılları arasında aidatlarda yaşanan rekor artışları tüm şehirler özelinde detayları ile gözler önüne serdi. Anlamlı verilerin toplandığı 30 il ve ilçelerindeki yönetimler tarafından derlenen veriler, ortalama aidatın yanı sıra; bağımsız bölümlerin ısınma, sıcak su ve elektrik gibi harcamalarını da içeriyor.

EN YÜKSEK AİDATLAR MUĞLA’DA

Rapora göre, 2025 yılında ortalama aidatların en yüksek olduğu il Muğla oldu ve ortalama 8 bin 710 TL seviyesine ulaştı.

Muğla'yı sırasıyla 6 bin 629 TL ile İstanbul, 5 bin 49 TL ile Ankara ve 4 bin 919 TL ile İzmir takip etti.

Listenin sonunda ise en düşük aidatların görüldüğü şehirler Uşak (1.061 TL), Hatay (1.246 TL), Ordu (1.287 TL), Aksaray (1.306 TL) ve Mersin (1.455 TL) olarak sıralandı.

Bu tablo, kentler arası yaşam maliyetlerindeki büyük farklılıkları net bir şekilde ortaya koyuyor.

TATİL VE YAZLIK BÖLGELERDE AİDATLAR TAVAN YAPTI

Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi, Ege ve Marmara kıyılarındaki tatil ve yazlık bölgelerde aidatların neden bu kadar yüksek olduğunu gözler önüne seriyor. Özellikle Muğla’da havuz, güvenlik ve peyzaj gibi ortak alan maliyetlerinin yüksek personel giderleri ve su başta olmak üzere artan enerji maliyetleriyle birleşmesi, aidatların kira seviyesini dahi aşmasına neden oluyor.

AİDATLAR ARTIK KİRA GİBİ: TÜRKİYE’NİN AİDAT HARİTASI

Özellikle büyükşehirlerde aidatlar, kira bedellerine yaklaşarak hane bütçeleri üzerinde ciddi bir yük haline geliyor. Örneğin İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Şişli gibi merkez ilçelerinde aidatlar 10 bin TL’yi aşarak orta gelirli ailelerin bütçelerinde ciddi baskı oluşturuyor.

AİDAT ARTIŞLARI TAŞINMA ORANLARINI DA TETİKLEDİ

Apsiyon’un verilerine göre yüksek aidatların en belirgin sonuçlarından biri taşınma hareketliliği oldu. Yüksek aidatların bir sonucu olarak, 2025'in ilk yarısında yalnızca İstanbul'da 117 binden fazla konut değişikliği gerçekleşti. Bu durum, hane halklarının bütçelerini dengelemek için daha ekonomik yaşam alanları arayışında olduğunu açıkça gösteriyor.

SON BİR YILDA AİDAT ARTIŞLARI: YÜZDE 67,5

Haziran 2024 itibarıyla bir yıllık süre sonunda Türkiye genelindeki site aidatlarında yüzde 67,51 gibi önemli bir artış yaşandı. Bu artış, şehir bazında incelendiğinde Muğla'da yüzde 134 ile rekor kırarken; İzmir'de yüzde 74, İstanbul'da yüzde 68 ve Ankara'da yüzde 67 olarak kayıtlara geçti. Öte yandan, apartman giderlerindeki artışlar site giderlerine kıyasla daha makul seviyelerde seyretti.

AİDATLARDA 3 YILDA YÜZDE 450’NİN ÜZERİNDE ARTIŞ YAŞANDI

Ocak 2022-2025 dönemini kapsayan son üç yılda Türkiye genelinde ortalama aidat artış oranı yüzde 367'ye ulaştı. Ancak bu oran, özellikle bazı büyükşehirlerde daha yüksek seyretti. Muğla'da yüzde 455 ile rekor bir artış yaşanırken; İstanbul’da yüzde 349, Ankara'da yüzde 361 ve İzmir'de yüzde 354 oranında artış görüldü.

AİDATLARDA ENFLASYON ETKİSİ VE ASGARİ ÜCRET BASKISI

Aidatların hızlı yükselişinde en önemli iki faktör öne çıkıyor:

1 Enflasyon: TÜİK verilerine göre 2022 Ocak–2025 Haziran arasında tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yüzde 310 arttı. Bu artış, özellikle elektrik, su ve doğalgaz gibi ortak giderlerde site bütçelerine yansıdı.

2 Asgari Ücret: 2022’de 4 bin 253 TL olan brüt asgari ücret, 2025 ortasında 22 bin 800 TL’ye ulaştı. Aynı dönemde yüzde 419’luk asgari ücret artışı, apartman ve sitelerde apartman görevlisi, güvenlik, temizlik, teknik bakım gibi işçilik kalemlerin maliyetini doğrudan yükseltti.

Bu iki makro ekonomik gösterge, site yönetimlerinin en büyük gider kalemi olan işçilik, bakım onarım, peyzaj ve enerji maliyetlerini katladı. Aidat artışlarının temel nedenleri arasında ayrıca enerji ve bakım maliyetleri bulunuyor. Devlet desteğinin apartman ve site yönetimlerindeki konut tarifesi faturalarında azaltılması ile elektrik giderleri, elektrik giderine bağlı olarak da su maliyetleri diğer taraftan yedek parça, bakım ve onarım ile zorunlu fenni muayene giderleri de enflasyonu aşan oranlarda arttı.