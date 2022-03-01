Aidat ödemeleri yapmayanlara yüzde 5 oranında ceza

Apartmanlarda veya sitelerde aidat ödemelerinin gecikmesi durumunda kat maliklerine yasal olarak ceza uygulanıyor.

Apartman ve sitelerde ortak kullanım alanlarının giderlerini karşılamak amacıyla kiracı veya kat maliklerinden belli bir miktarda ücret toplanıyor.

Konut fiyatlarına gelen zamla birlikte aidatlara gelen zamlar da vatandaşlar tarafından büyük bir tepkiyle karşılanıyor.

Yönetici tarafından belirlenen aidat ödeme tarihinin yanı sıra giderler kapsamında da aidat ücretinde artış yapılıyor.

YASAL OLARAK CEZA UYGULANIR

Bu kapsamında zamanında verilen aidat ödemeleri, site ve bina içerisinde işleyişin olumlu yönde ilerlemesini sağlıyor.

Hizmetlerin aksamaması için aidat ödemelerinin gecikmesinin önüne geçebilmek adına yasal olarak ceza uygulaması bulunmaktadır. Bu gecikme cezası aynı zamanda aidatını zamanında ödeyen kat maliklerinin de haklarını korumaktadır.

GECİKME BEDELİ YÜZDE 5 OLARAK HESAPLANIR

Zamanında ödeme yapmayan ve aidat borcu olan kat maliklerine aylık yüzde 5 gecikme cezası uygulanmaktadır. Bu gecikme cezası her ay için aylık olarak uygulanmakta ve aidat borçlarının uzun süreli ödenmemesi durumunda katlanabilmektedir.

Buna göre bir kat malikinin bin TL'lik aidat borcunun üzerinden bir ay geçmesi durumunda yüzde 5 gecikme cezası uygulanarak aidat borcu bin 50 TL olmaktadır. Ödeme yapılmaması durumunda sonraki ay bin 50 TL'nin üzerine yüzde 5 gecikme cezası uygulanmaya devam eder.