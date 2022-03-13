Akıllı evlerde 4 teknolojik yenilik

Dünya genelinde yaygın bir konsept haline gelen akıllı evler, birçok insanın dikkatini çekmeye devam ediyor.

Tüm dünyada yükselen akıllı ev trendi, yeni teknolojik gelişmelere tanıklık ediyor.

Ev otomasyonundaki yeniliklerin önümüzdeki yıllarda daha çok gelişmesi planlanırken, birçok insanın ilgisi gün geçtikçe artıyor.

Akıllı ev kapsamındaki yeni teknolojik gelişmeler, konut sahiplerine evlerini her yerden izleme, kontrol etme ve güvenlik altına alma gücü ile konforlu bir imkan sunuyor.

AKILLI EVLERDE 4 TEKNOLOJİK YENİLİK

Kablosuz İletişim Kontrolü: Teknolojinin gelişmesiyle birlikte gelen her bir yenilik zamanla eskide kalabiliyor. Uzaktan kumanda bir dönemin en yaygın ve en şaşırtıcı yeniliği olurken, kablosuz iletişim kontrolü ile bu özellik de eski olarak adlandırılmaya başladı.

Bu kapsamda ev otomasyonu, daire içerisindeki cihazları dokunma hissi ile kontrol etme imkanı sunuyor. Akıllı evler tasarruf konusunu başlıca ele alıp enerji israfını minimuma indirgemeye odaklanıyor.

Gereksiz ışıkların açık bırakılması,

Sık kullanılmayan bölgelerin ısıtılması,

Açık bırakılan elektronik aygıtlar.

Akıllı evler bu alanlarda evi optimize etmeye çalışır.

Otomatik Kapı Kilidi: Anahtarı evde unutarak ya da kaybederek kapıda kalmak tarih oluyor. Ev otomasyonunun en önemli yeniliklerinden biri de güvenlik sistemleri. Akıllı telefonlarla doğrudan kontrol edilebilen kapı kilitleri, otomatize edilerek veya zaman zaman kullanıcı daireye yaklaşmadan önce kapıyı bile açarak bir anahtar kullanma ihtiyacını ortadan kaldırabiliyor.

Kontrol Edilebilen Termostatlar: Yenilikler sayesinde kullanıcılar artık evlerinde sıcaklığı kontrol edebiliyorlar. Eve gelmeden önce oda sıcaklığının kontrol edilmesi akıllı telefonlarla veya tabletle mümkün olabiliyor. Programlanabilir bir termostat aracılığıyla, sıcaklığı açabilir veya klimayı istenilen yerden çalıştırma kolaylığı sağlıyor.

Akıllı Perdeler: Motorlu cihazlar ve sensörler ile donatılmış perdeler son zamanların en sevilen eşyaları arasında yer alıyor. Bu cihazlar perdenin hareketini bir çalar saate bağlayabiliyor, kullanıcıların yerini izleyebiliyor ve evin sıcaklığını ayarlamak için bu bilgileri kullanabiliyor. Öte yandan gün ışığından faydalanmaya da yardımcı olmak oluyor ve otomatik olarak açılıyor.



