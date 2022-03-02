Altın Şehir kentsel dönüşümünde sona yaklaşıldı

Bölge için büyük bir önem taşıyan kentsel dönüşüm projesinin tamamlanmasına kısa bir süre kaldığı belirtildi.

Ankara'nın Altındağ ilçesinde gerçekleştirilen 'Altın Şehir Kentsel Dönüşüm' projesinde sona yaklaşıldı.

Projenin tamamlanmasıyla bölgeye yeni bir soluk getirilmesi bekleniyor. Bu kapsamda Cinderesi olarak bilinen bölgede hak sahipleri, modern konutlarına kavuşmak için gün sayıyor.

"BÖLGENİN DEĞERİNE DEĞER KATACAK"

Çalışmalarla yakından ilgilenen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altın Şehir, hem Altındağ hem de Ankara için çok değerli bir proje. Tamamlanmasına çok az bir zaman kaldı. Projede büyük ölçüde sona yaklaştık. Proje tamamlandığında bölgenin değerine değer katacağına inanıyorum. Bu projenin hayata geçmesi konusunda bizim her zaman yanımızda olan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a teşekkürlerimizi sunuyoruz.” dedi.

"8 YILDIR BEKLENEN 451 KONUTUN TEMELİNİ COŞKUYLA ATTIK"

Kısa sürede çok kararlı adımlar attıklarının altını çizen Balcı, Cinderesi’nin Altın Şehir’e dönüşme aşamasında yapılan çalışmaları şöyle özetledi:

“Cinderesi, Altındağ’ın adeta kanayan yarasıydı. Göreve gelir gelmez ilk olarak hem evleri yıkılan hem de başka yerlerde kira ödemek zorunda kalan ve dolayısıyla çok zor şartlarda yaşayan hak sahipleri için kira yardımı başlattık. Bakan Murat Kurum ile yaptığımız görüşmeler neticesinde hak sahipleri kira yardımlarına kavuştu. İlk kazmanın vurulabilmesi için ekiplerimiz aylarca sabır ve emekle imar yollarını açtılar.

Çok kısa sürede kazmayı vuracak, temelleri atacağız demiştik, onu da yaptık. Bölgede hak sahiplerinin 8 yıldır beklediği 451 konutun temellerini, Bakan Murat Kurum’un da katılımlarıyla gerçekleştirilen temel atma töreninde coşkuyla gerçekleştirdik. Şükürler olsun mahcup olmadık. Çok önemli adımları çok kısa sürede attık. İnşallah yine söz verdiğimiz gibi çok yakın zamanda yıllarca ev özlemi çeken hak sahiplerini evlerine kavuşturacağız.” ifadelerini kullandı.