Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, 3 boyutlu tapu ve kadastro bilgilerini sanal evren Metaverse ve akıllı şehirler gibi dijital ortama hazır hale getiriyor.

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü, ''Üç Boyutlu Kadastro ve Gayrimenkul Değerleme Projesi'' kapsamında harekete geçti.

Kentlerin üç boyutlu tapu ve kadastro bilgilerini sanal erişime hazır hale getirmeye hazırlanan müdürlük, pilot il olarak Amasya'yı seçti.

Başarılı bir çalışma katedilen Amasya, Metaverse ortamında sunuma hazırlandı. Bölgede bir yıl süren çalışmayla havadan çekilen yüksek kalite fotoğraflarla şehir modelleri, kadastro ve tapu bilgileri ile yapı stokları 3 boyutlu hale getirilerek adres bilgileri tek platformda toplandı.

"PROJEMİZ DÜNYADA TEK OLAN BİR PROJEDİR"

Uzun süredir yapılan çalışmanın başarılı sonuçlanmasıyla diğer illerde de üç boyutlu tapu ve kadastro bilgileri sanal erişime hazırlanacak.



Konuya ilişkin bilgilendirme yapan Amasya Kadastro Müdürü Fazlı Elçi, “Projemiz sunduğu veriler, sürekli kendini güncelleyecek kapasitesi olması nedeniyle dünyada tek olan ve Türkiye'de ilk kez Amasya'da uygulanan bir projedir.” dedi.





DOLANDIRICILIĞIN ÖNÜNE GEÇİLECEK

Devlet otoritesiyle yürütülen projenin vatandaşların sanal dünya üzerinden dolandırılmasının önüne geçecek bir bilgi sistemi olduğunu anlatan Elçi, "Bilindiği üzere gayrimenkul tescilleri sadece gerçek taşınmazlar üzerinden tapu sicilinde kayıt altına alınmak suretiyle edinilebilmekte ve bu mülkiyet hakkı Anayasa ile korunmakta. Projemiz, vatandaşlarımızın tokenler aracılığı ile üretilen ve şu an için Metaverse olarak isimlendirilen eğlence sektörüne yönelik sanal ortamlarda gerçeğe uygun olmayan ve tapu sicilinde kayıt altına alınmayan edinimler ile sahtecilik veya dolandırıcılığa maruz kalmamalarını sağlayacak bir bilgi sistemidir.” diye konuştu.





"TEK TUŞLA MEKANSAL VERİLERE ULAŞILABİLECEK"

Projenin sonuçlanmasıyla vatandaşların sahip oldukları ya da satın almak istedikleri gayrimenkulün değeri, tescil durumu, sit alanı ve afet bölgesi içinde olup olmadığı durumu gibi birçok bilgiye tek elden erişim sağlayabileceklerini vurgulayan Elçi, "Ayrıca Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı İnsan Hakları Eylem Planı'nda da yer alan vatandaşların mülkiyetleri üzerinde bulunan risk, rezerv, sit, kentsel dönüşüm gibi sınırların içerisinde olup olmadığına dair kamusal kısıtlamaların görüntülenmesi ile binaların yapım aşamasından itibaren tapu siciline işlenmesi ve vatandaşlar ilave bürokrasiden kurtulması sağlanarak ülkedeki tüm konut ve bağımsız bölüm stoğu çıkarılarak fiili durum net bir şekilde görülerek, tek tuşla yapı sınıflarına ilişkin mekansal verilere ulaşılabilecektir.” şeklinde konuştu.







